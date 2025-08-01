الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ابنة أحمد حلمي تكشف كواليس من تصوير منى زكي لـ فيلم الست

منى زكي، فيتو
منى زكي، فيتو

كشفت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، عن كواليس حضورها تصوير كواليس فيلم والدتها الجديدة “الست” الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم. 

وقالت “لي لي” في تصريحات تلفزيونية: "روحت لها لوكيشن تصوير فيلم الست وإخواتي كانوا معايا قولتلهم تعالوا نسلم على ماما قبل ما نروح وهي كانت في شخصية الدور لدرجة إني إحنا معرفنهاش.

وتابعت: “قولنا هي ماما عاملة كدة ليه؟، وهي كانت مشغولة بالفيلم وبحب أنا أكون معها في هذه اللحظات ورحتلها بردو كواليس مسلسل أسيا كل فين وفين”.

محمد فراج يلعب هذا الدور في مسلسل الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

فيلم الست من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منى زكي الفنانة مني زكي فيلم منى زكي فيلم الست ابنة أحمد حلمي تكشف كواليس تحضير مني زكي لفيلم الست أبنة الفنان أحمد حلمي و مني زكي لي لي أبنة الفنان أحمد حلمي

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة

شاهد، لحظة مصرع عروس ووالدتها في حادث تصادم بكفر الشيخ

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، إرشادات مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

منها القاهرة، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

اللبنانية كلو كتيلي تبدع في مشاركتها الأولى بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

بالأسماء، ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة في الدقهلية

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالفرح

في تفسير سورة المطففين، محمد سيد طنطاوي يوضح الفئة المحجوبة عن ربهم يوم القيامة

ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفرة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads