ابنة أحمد حلمي تكشف كواليس من تصوير منى زكي لـ فيلم الست

كشفت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، عن كواليس حضورها تصوير كواليس فيلم والدتها الجديدة “الست” الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت “لي لي” في تصريحات تلفزيونية: "روحت لها لوكيشن تصوير فيلم الست وإخواتي كانوا معايا قولتلهم تعالوا نسلم على ماما قبل ما نروح وهي كانت في شخصية الدور لدرجة إني إحنا معرفنهاش.

وتابعت: “قولنا هي ماما عاملة كدة ليه؟، وهي كانت مشغولة بالفيلم وبحب أنا أكون معها في هذه اللحظات ورحتلها بردو كواليس مسلسل أسيا كل فين وفين”.

محمد فراج يلعب هذا الدور في مسلسل الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

فيلم الست من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

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