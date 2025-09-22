تأييد تغريم غادة والي 10 آلاف جنيه في سرقة رسومات فنان روسي

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنانة التشكيلية غادة والي لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بفنان روسي واستخدامها في رسومات تعاقدت عليها داخل بعض محطات مترو الأنفاق، وقضت بتأييد تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

استياء والي من حملة التشويه، قائلة بأن الموضوع مفبرك

وأبدت والي استياءها من حملة التشويه التي تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، معتبرة أن الموضوع كان مفبركًا وكاذبًا، وأثر سلبًا على سمعتها ونفسيتها.



7 تصميمات، والتصميم الواحد بـ 12 ألفا

وقالت والي التي صدر قرار بوضعها على قوائم الترقب والوصول ومنعها من السفر، أن تلك الأعمال عبارة عن 7 تصميمات، والتصميم الواحد يقدر بنحو 12 ألفا و546 جنيها.

حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت في التحقيقات: "فوجئت في شهر يونيو 2022 بحملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والصحافة بسبب الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات، وكان الموضوع كله كذب وافتراء وأثَّر بالسلب عليا وعلى نفسيتي وعلى الأعمال الخاصة بي»، موضحةً أن العقد بين الشركة وبينها كان على 36 لوحة فنية تخص منهم كلية البنات 6 لوحات والفنان الروسي نازعها في لوحة واحدة فقط من اللوحات، وأن النزاع أوقف تصميم محطة مترو ألف مسكن".

الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ الأشكال بطريقة بيكاسو

وأكدت غادة والي في التحقيقات «فريق العمل بالمترو بيشتغلوا بنظام الأعمال الحرة بنظام القطعة والناس دي بتتغير، وأنا اتعاملت مع ناس كتيرة في أعمال كثيرة، وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات لا أتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص»، لافتًة إلى أنها «بقوم بوضع الفكرة الأساسية للمشروع مثلا بنسبة للتصميمات الخاصة بكلية البنات كانت الفكرة الأساسية هي الاقتباس بالفن المصري القديم، وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وبعد كدة فريق العمل يقوم بالتعاون مع خبير في الفن المصري القديم، وذلك لاختيار الأعمال المصرية القديمة التي سوف تستوحي منها تلك التصميمات، وبعد كدة فريق العمل بأكمله يشتغل على التصميمات بعد تقسيمها بين فريق العمل باستخدام برنامج فوتوشوب، وبعد ذلك يقوم المختص بفريق العمل بعمل اللمسات النهائية بتقفيل الملف النهائي قبل وصوله للعميل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.