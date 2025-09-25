الخميس 25 سبتمبر 2025
اعتماد 7 وحدات صحية في أسيوط من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، عن حصول 6 وحدات صحية على الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليصبح بذلك 7 وحدات صحية معتمدة في أسيوط حيث تم اعتماد الوحدة الصحية مسارة التابعة للإدارة الصحية ديروط منذ شهور قليلة.

 

شملت تلك الوحدات الوحدة الصحية رميح التابعة للإدارة الصحية منفلوط والوحدة الصحية بصرة التابعة للإدارة الصحية مركز أسيوط ومركز صحي حضري الحمراء التابع للإدارة الصحية شرق أسيوط والوحدة الصحية نزلة باقور التابعة للإدارة الصحية ابوتيج والوحدة الصحية مجريس التابعة للإدارة الصحية صدفا والوحدة الصحية أولاد إبراهيم التابعة للإدارة الصحية مركز أسيوط.

 

يأتي ذلك في إطار التعاون والجهد المتواصل من جميع الإدارات المعنية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط وتحت إشراف الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والدكتور عبد المالك الشناوي مدير عام الطب الوقائي ودكتورة نهى عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة سوسنا موسي منسق الاعتماد بالمديرية وفريق العمل من المديرية والإدارات الصحية المختلفه ومديري الوحدات الصحية التي حظيت بالاعتماد الرسمي. 

 

 

وفي هذا السياق وجه وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط الشكر للإدارات المشاركة، مثل الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والصيدلة والمعامل والتمريض والرعاية الحرجة والعاجلة ومركز المعلومات وطب الأسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج الطبيعي والتطعيمات والأمراض المتوطنة والتدريب والحوكمة ومتابعة المديريات والثقافة الصحية والشئون الإعلامية والإعلام السكاني والمتابعة وسلامة المرضى والخدمات الطبية والموارد البشرية والشئون المالية والإدارية.

 

تطبيق أعلى معايير الجودة في المنشآت الصحية 

 

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الاعتماد يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق أعلى معايير الجودة في المنشآت الصحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.

صحة أسيوط تجري مرورا مفاجئا على مخازن الأدوية وإدارة الصيدلة

صحة أسيوط: تجهيز المستشفيات وتشكيل غرفة طوارئ خلال انتخابات الشيوخ

 

من جانبه وجه الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط الشكر والتقدير لفريق العمل بالوحدات الصحية المعتمدة وجميع الادارات المعنية على المجهود المبذول والتعاون المثمر... موضحًا أن ذلك يعد خطوة أساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى طبقًا للمعايير الوطنية المعتمدة عالميًا مشددا على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد الفترة القادمة من أجل اعتماد المزيد من المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط.

