التكافل في الميدان التربوي، مبادرات خيرية لمدرسة بأسيوط لدعم الطلاب المحتاجين

أشاد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بفعاليات مبادرة "إطعام الطعام" و“كسوة طالب“ والتى أطلقتها مدرسة الشهيد على حسن محمد يحيى للتعليم الأساسى بالتناغة الغربية التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، فى بادرة إنسانية هى الأولى من نوعها بمدارس المحافظة، تحت شعار”كلنا واحد” داخل المدرسة.

يأتى تنفيذ المبادرتين فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المستمر بين مجلس الأمناء والأباء والمعلمين مع قيادات المدرسة والعاملين بها، من أجل تخفيف العبء عن كاهل الطلاب والعاملين بالمدرسة، من خلال توفير احتياجات الطلاب من وجبات غذائية وأدوات مدرسية وملابس وحقائب مدرسية، لتلبية احتياجات الطلاب من محدودى الدخل وغير قادرين.

مبادرة كسوة طالب

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لمدرسة الشهيد على حسن محمد يحيى للتعليم الاساسى بالتناغة الغربية بإدارة ساحل سليم التعليمية، والتى تتكون من 20 فصلا دراسيا و751 طالبا وطالبة، رافقه خلالها أسامة عبد العال مدير ادارة ساحل سليم الابتدائية، وكمال عبد الرحمن وكيل الإدارة، ونبيلة حامد محمد مدير ادارة المدرسة، وزينب على وكيل المدرسة، وذلك على هامش جولته الميدانية لتفقد مدارس المركز والوقوف على انتظام الدراسة بمختلف مراحلها بالمدارس، والالتزام بتحقيق لائحة الانضباط المدرسى.

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أقسام المدرسة والمكتبة وغرفة الاخصائى الاجتماعى، واستمع إلى شرح لأهم المبادرات المجتمعية التى تم اطلاقها بالمدرسة، والمشاركة فى حملات التوعية والتثقيف وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للطلاب والمعلمين.

كما استمع الى حجم المساعدات التى يتم تقديمها للطلاب والمؤسسة التعليمية، وشاهد بعض الحقائب والأدوات المدرسية والزى المدرسى الموحد للغير قادرين، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال الزيارة: إن المشاركة المجتمعية هى واجب وطنى وبناء للعلاقات والتعاون بين المؤسسات والأفراد في المجتمع لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين رفاهية الأفراد وتحقيق نتائج محددة وضمان مشاركة متنوعة.

رفع كفاءة 33 مدرسة بمختلف إدارات أسيوط

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى الدعم المقدم من محافظ أسيوط لتفعيل المشاركة المجتمعية فى قطاع التعليم والتى بدأت بالتنسيق مع مجلس الامناء والاباء والمعلمين بالمحافظة، وصيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة بمختلف إدارات المحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد، فضلا عن المبادرات المجتمعية التى يجرى تنفيذها بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة ومنها مبادرة " إطعام الطعام " وكسوة طالب " والتى يجرى تنفيذها بمدرسة ساحل سليم بالتعاون مع كافة القيادات فى القرية والعاملين بالمدرسة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وأبنائهم الطلاب بمختلف مراحل الدراسة.

بالاضافة الى توفير وجبات الطعام وكراتين المواد الغذائية للاسر الاكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف قيادات المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين والإدارة التعليمية لضمان تحقيق الانضباط والعدالة فى التوزيع، فضلا عن توفير 3 عاملات بالمدرسة لسد العجز فى العمال بالاضافة الى الدعم المقدم للأشخاص من ذوى الاعاقة وطلاب الدمج بالمدرسة.

وطالب دسوقى مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بتعميم المبادرات المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، من خلال المشاركة المجتمعية الهادفة والجادة والتى تزيل الفوارق بين الطلاب وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص تحت شعار كلنا واحد داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.