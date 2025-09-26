الجمعة 26 سبتمبر 2025
إزالة 53 حالة تعد بالبناء المخالف ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 53 حالة تعدي خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، بإجمالي مساحات بلغت 3172 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، فضلًا عن استرداد 60 فدانًا و14 قيراطًا و6 أسهم من الأراضي الزراعية.

جاء ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لاستعادة أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

حملات إزالة التعديات شملت 8 مراكز بأسيوط 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت 8 مراكز هي: الفتح، القوصية، صدفا، البداري، منفلوط، أسيوط، الغنايم، وأبنوب، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعدي بحي شرق على أراضي حماية النيل والمتغيرات المكانية، وحالة فورية بحي غرب، إلى جانب 10 حالات تعدي بمركز أسيوط.

وأوضح بأنه تم تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز البداري على أراضي الإصلاح الزراعي، و4 حالات بمركز منفلوط، و3 حالات بكل من أبنوب والقوصية، وحالتين بمركز الفتح، فضلًا عن حالتين بمركزي صدفا والغنايم.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

إزالة التعديات أسيوط الأراضى الزراعية الشكاوى الحكومية الموحدة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المتغيرات المكانية الموجة ال27 مجلس الوزراء محافظة اسيوط منظومة الشكاوي الحكومية

ads