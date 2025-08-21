الخميس 21 أغسطس 2025
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2025/ 2026

تنفيذ أعمال الرصف
تنفيذ أعمال الرصف بطرق ريفا بأسيوط،فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أعمال تنفيذ مشروعي رصف طريقي "ريفا-أسيوط" و"ريفا-موشا" تسير على قدم وساق، تمهيدًا للانتهاء منها في أسرع وقت، ضمن الخطة الاستثمارية 2025 /2026 لمديرية الطرق والنقل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ أعمال صناعية لسند جسر مصرف السوهاجية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، تواصل تنفيذ ومتابعة الأعمال التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 60 مليون جنيه، وتشمل وضع التربة الزلطية وطبقات السن كطبقة أساس نهائية قبل بدء أعمال الرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال صناعية لسند جسر مصرف السوهاجية بطريق مصنع السلام درنكة، باستخدام خوازيق خرسانية وهامات كمرية وأعمال تكسيات حجرية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عبارات خرسانية للمساقي الزراعية، وصنفرة التربة وطبقات الأساس، تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية لطريق "ريفا-موشا".

بدء رصف شارع داير الناحية بساحل سليم أسيوط بتكلفة 12 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتابع خطة مشروعات رصف الطرق

وأكد محافظ أسيوط أهمية المتابعة المستمرة للأعمال لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية، لافتًا إلى أن الطريقين يمثلان شريان حياة لقرى مركز أسيوط (درنكة، ريفا، موشا، الزاوية)، حيث يسهمان في تيسير حركة النقل والانتقال، ودعم مسار رحلة العائلة المقدسة، بعيدًا عن الاختناقات المرورية، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يرفع كفاءة البنية التحتية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

