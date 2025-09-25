تجهيز ورش تدريب ومعرض دائم، محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز خان الخليلي للحرف اليدوية (فيديو وصور)

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تطوير مركز تدريب "خان الخليلي" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة تحويله إلى مركز نموذجي يواكب المعايير الحديثة، ويعزز مكانة المحافظة كوجهة ثقافية وسياحية تعكس أصالتها التاريخية.

رافقه خلال الجولة الدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

دعم الحرف التراثية وإحيائها من خلال توفير بيئة داعمة للحرفيين

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم الحرف التراثية وإحيائها، من خلال توفير بيئة داعمة للحرفيين، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وخلال جولته، تفقد اللواء هشام أبو النصر أعمال التشطيبات الجارية بمدخل المركز، وإنشاء السور الفاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، مع تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه، كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، واطلع على تجهيزات المبنى الداخلي، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز الورش التدريبية والمعرض الدائم لعرض وبيع المنتجات التراثية.

وشدد محافظ أسيوط على أن المشروع يستهدف تمكين الشباب عبر برامج تدريب مهني متخصصة في مجالات النجارة والخياطة وتصنيع الإكسسوارات والمنتجات الجلدية وغيرها من الصناعات اليدوية، بما يفتح آفاقًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر دخلًا مستدامًا للأسر، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الحرفيين.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمركز، وتجهيز قاعات تدريبية ومعارض دائمة، إلى جانب إنشاء ورش متخصصة لتأهيل الأجيال الجديدة على الصناعات التراثية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز فرص الترويج السياحي للمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط أن دمج الحرف اليدوية في منظومة التنمية المحلية يمثل رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مركز "خان الخليلي" بأسيوط سيصبح نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والحداثة، ويجسد الهوية التاريخية والفنية للمحافظة.

