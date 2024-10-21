الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القطن الصعيدي يعيد أمجاد فرغلي باشا، ومزارعون عن ارتفاع سعره: القطنة ما بتكدبش وجرب بنفسك (فيديو)

القطن الأسيوطي أثناء
القطن الأسيوطي أثناء توريده للمحلج، فيتو

في حكاية جديدة من قلب أرض أسيوط بالصعيد وبين الأجولة المملوءة بالقطن بمحلج أبو تيج سلطت الشمس أشعتها الذهبية على خالد المزارع الأصيل الذي كانت قطرات العرق على جبهته تكمل تقاسيم فرحة وجهه التي تتألق من بين عينيه أثناء قيامه بتسليم محصوله من الذهب الأبيض بعد جهد وعناء وكل حلمه أن يعيد أمجاد فرغلي باشا الصعيدي الذي لقب بملك القطن.

 

الحاج خالد يسلم القطن للمحلج استعدادا لبيعه 

 

في ذات المشهد، تتكدس الأجولة المملوءة بزهرات القطن جواهر متراصة بانتظام بينما يقوم عمال المحلج باستلام المحاصيل من المزارعين وتدوين أسمائهم عليها لحين عرضها في المزاد العلني وبيعه فهذا اليوم الذي ينتظره آلاف المزارعين بعد الأيام التي قضوها في رعاية هذا المحصول ومنهم الحاج خالد الذي كان يتفقد قطنه كل يوم ويرعاه بكل حب واستثمر فيه وقته وجهده حتى جاء محصوله بأجود ثمار مما يعكس تفانيه ممتنا لأرضه التي دائما ما ترضيه مثلما أرضاها.

توريد القطن للمحالج بأسيوط 

 

في هذا التقرير التالي، التقت فيتو مع عدد من مزارعي القطن بمحافظة أسيوط لرصد عملية توريد القطن الي المحالج وسط أجواء الفرحة بينما يكشف لنا أحدهم في لقائه الفرق بين كيس القطن والآخر مما يحدد قيمته من جودته.

القطنة ما بتكدبش" الفيصل في درجة نقاء القطن وتحديد سعره 


يواصل مزارعي أسيوط توريد القطن بعد حصاده بمحلج أبوتيج وهو المركز الأبرز في زراعة القطن هذا العام بمحافظة أسيوط بمساحة الفين فدان ويعد القطن المصري المزروع بقرى المركز وضواحيها من النوع طويل التيلة جيزة 97 وجيزة 95 وجودته العالية القطنة جعلته في مكانة عالمية و"القطنة ما بتكدبش" هي الفيصل في جودته ودليل على نقائه ويعكس المهارات التي يقوم بها المزارعون.

 

 

يعبر خالد أبو شنيف محامي بالنقض وصاحب مزارع قطن بأسيوط بمركز أبو تيج عن سعادته العارمة بمحصوله هذا العام،لافتا إلى أنه لم يقتصد وقتا أو جهدا في سبيل رعايته لأرضه منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد والتجميع والتسليم حتى ظهر قطنه بهذه الصورة من الجودة ودرجة النقاء.

مقارنة بين درجات نقاء القطن وخلوه من الشوائب 

 

وأكد أبو شنيف أن القطنة ما بتكذبش كما هو ظاهر بين يديه ممسكا بحفنتين مختلفتين من المحصول فالقطن الأبيض النقي الخالي من الشوائب سعره أعلى من القطن الذي يختلط الحشائش والأعشاب والشوائب ويظهر وكأنه متسخ.

وأوضح أن الأرض مثلما تعطيها تعطيك وكذلك المحصول فالعناية به تظهر نتيجته وقت الحصاد وأثناء البيع ولكل مجتهد نصيب ويأمل أن يقدر تعبه ويجني ثماره من خلال البيع بسعر عالٍ.

 

محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن وسط فرحة المزارعين 


في سياق متصل، افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موسم جني القطن لعام  2024، داخل أحد الحقول بقرية النخيلة بمركز أبوتيج، على مساحة 5 أفدنة من إجمالي 2000 فدان بمركز أبوتيج مزروعة بالقطن و6 آلاف فدان على مستوى المحافظة منوهًا أن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تألو جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم.

 


وتفقد محافظ أسيوط أعمال جنى القطن بالحقل وسط فرحة الجميع وغناء الأطفال للذهب الأبيض، وهنأ المحافظ المزارعين ببدء موسم جني القطن والذي وصفه بـ"موسم الخير"، متمنيا أن يكون موسم خير وبركة ونماء مؤكدا أن محصول هذا العام يبشر بالخير حيث تم زراعة 6 آلاف فدان على مستوى المحافظة بمحصول القطن بزيادة 3 آلاف فدان عن الماضي بفضل مجموعة من حزم الدعم التي قدمتها الدولة.

أسيوط تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى الزراعة

 

وأكد أبو النصر حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية الزراعة من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة الدولة التى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد مشيرا إلى أن أسيوط أصبحت تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى الزراعة.

6 آلاف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن في أسيوط 


من جانبه، أشار المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن لهذا الموسم بلغت 6 آلاف فدان على مستوى المحافظة بعد أن كانت 3 آلاف فدان العام الماضي لافتا إلى أن متوسط الإنتاجية على مستوى المحافظة من 8 إلى 10 قنطار للفدان، منوهًا إلى إنه الحكومة حددت سعر الضمان بقيمة 10 آلاف جنيهًا للقنطار"كحد أدني" حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد، لضمان  حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، ووفق حزمة  من الضوابط الفنية والإدارية.

وسط فرحة المزارعين، محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن (فيديو)

مدبولي: الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذي سبق إعلانه

 

واطمأن وكيل الوزارة على عملية توريد محصول القطن من المزارعين، تمهيدًا لبدء الفرز والإعلان عن مواعيد المزادات العلنية للبيع موضحًا أن سعر ضمان قنطار القطن هو سعر مبدئي، قابل للزيادة وليس للانخفاض، مشيرًا إلى أن سعر قنطار القطن في مصر يبدأ من 10,000 جنيه في الوجه القبلي، ويزداد خلال المزادات العلنية بحضور الشركات المتخصصة في تسويق المنتج وتحت إشراف منظومة التسويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابو تيج أسيوط الذهب الأبيض القطن المصري القطن المزاد العلني توريد القطن سعر قنطار القطن طويل التيلة قنطار القطن محصول القطن موسم جني القطن وزارة الزراعة القطنة ما بتكذبش القطنة ما بتكدبش

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة أسيوط تقدم الفحص الطبي لـ ٢٩٣٥ سيدة عن سرطان الثدي خلال عام

جامعة أسيوط تحصد المركز السادس بتصنيف QS البريطاني

تجديد وتعيين 3 قيادات بكليات جامعة أسيوط

تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة بأسيوط

تحرير 495 مخالفة تموينية بمراكز أسيوط

شباب ورياضة أسيوط تنظم جلسات تدريبية لفتيات ريحانة "بداية"| صور

نائب محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمبادرة حوارنا سلام بمشاركة مطران الكاثوليك (صور)

إنشاء طريق جديد يربط بين قرى ديروط والقوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

ترحيل كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وترحيله إلى القاهرة

مصدر مقرب من كهربا يكشف تفاصيل جديدة وراء ترحيله من معسكر الأهلي

تنطلق غدا بروسيا، 10 معلومات عن قمة تجمع البريكس بمشاركة مصر

أزمة كهربا، تحرك جديد من الخطيب لتحذير لاعبي الأهلي وفرض الانضباط

شروط مهينة، إسرائيل قدمت طلباتها لواشنطن لإنهاء الحرب في لبنان

منوعات

المزيد

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 21- 10- 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رخصتك انتهت ومحتاج تجددها في أسرع وقت.. أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة ومواعيد عملها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية