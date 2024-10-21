القطن الصعيدي يعيد أمجاد فرغلي باشا، ومزارعون عن ارتفاع سعره: القطنة ما بتكدبش وجرب بنفسك (فيديو)

في حكاية جديدة من قلب أرض أسيوط بالصعيد وبين الأجولة المملوءة بالقطن بمحلج أبو تيج سلطت الشمس أشعتها الذهبية على خالد المزارع الأصيل الذي كانت قطرات العرق على جبهته تكمل تقاسيم فرحة وجهه التي تتألق من بين عينيه أثناء قيامه بتسليم محصوله من الذهب الأبيض بعد جهد وعناء وكل حلمه أن يعيد أمجاد فرغلي باشا الصعيدي الذي لقب بملك القطن.

الحاج خالد يسلم القطن للمحلج استعدادا لبيعه

في ذات المشهد، تتكدس الأجولة المملوءة بزهرات القطن جواهر متراصة بانتظام بينما يقوم عمال المحلج باستلام المحاصيل من المزارعين وتدوين أسمائهم عليها لحين عرضها في المزاد العلني وبيعه فهذا اليوم الذي ينتظره آلاف المزارعين بعد الأيام التي قضوها في رعاية هذا المحصول ومنهم الحاج خالد الذي كان يتفقد قطنه كل يوم ويرعاه بكل حب واستثمر فيه وقته وجهده حتى جاء محصوله بأجود ثمار مما يعكس تفانيه ممتنا لأرضه التي دائما ما ترضيه مثلما أرضاها.

توريد القطن للمحالج بأسيوط

في هذا التقرير التالي، التقت فيتو مع عدد من مزارعي القطن بمحافظة أسيوط لرصد عملية توريد القطن الي المحالج وسط أجواء الفرحة بينما يكشف لنا أحدهم في لقائه الفرق بين كيس القطن والآخر مما يحدد قيمته من جودته.

القطنة ما بتكدبش" الفيصل في درجة نقاء القطن وتحديد سعره



يواصل مزارعي أسيوط توريد القطن بعد حصاده بمحلج أبوتيج وهو المركز الأبرز في زراعة القطن هذا العام بمحافظة أسيوط بمساحة الفين فدان ويعد القطن المصري المزروع بقرى المركز وضواحيها من النوع طويل التيلة جيزة 97 وجيزة 95 وجودته العالية القطنة جعلته في مكانة عالمية و"القطنة ما بتكدبش" هي الفيصل في جودته ودليل على نقائه ويعكس المهارات التي يقوم بها المزارعون.

يعبر خالد أبو شنيف محامي بالنقض وصاحب مزارع قطن بأسيوط بمركز أبو تيج عن سعادته العارمة بمحصوله هذا العام،لافتا إلى أنه لم يقتصد وقتا أو جهدا في سبيل رعايته لأرضه منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد والتجميع والتسليم حتى ظهر قطنه بهذه الصورة من الجودة ودرجة النقاء.

مقارنة بين درجات نقاء القطن وخلوه من الشوائب

وأكد أبو شنيف أن القطنة ما بتكذبش كما هو ظاهر بين يديه ممسكا بحفنتين مختلفتين من المحصول فالقطن الأبيض النقي الخالي من الشوائب سعره أعلى من القطن الذي يختلط الحشائش والأعشاب والشوائب ويظهر وكأنه متسخ.

وأوضح أن الأرض مثلما تعطيها تعطيك وكذلك المحصول فالعناية به تظهر نتيجته وقت الحصاد وأثناء البيع ولكل مجتهد نصيب ويأمل أن يقدر تعبه ويجني ثماره من خلال البيع بسعر عالٍ.

محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن وسط فرحة المزارعين



في سياق متصل، افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موسم جني القطن لعام 2024، داخل أحد الحقول بقرية النخيلة بمركز أبوتيج، على مساحة 5 أفدنة من إجمالي 2000 فدان بمركز أبوتيج مزروعة بالقطن و6 آلاف فدان على مستوى المحافظة منوهًا أن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تألو جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم.



وتفقد محافظ أسيوط أعمال جنى القطن بالحقل وسط فرحة الجميع وغناء الأطفال للذهب الأبيض، وهنأ المحافظ المزارعين ببدء موسم جني القطن والذي وصفه بـ"موسم الخير"، متمنيا أن يكون موسم خير وبركة ونماء مؤكدا أن محصول هذا العام يبشر بالخير حيث تم زراعة 6 آلاف فدان على مستوى المحافظة بمحصول القطن بزيادة 3 آلاف فدان عن الماضي بفضل مجموعة من حزم الدعم التي قدمتها الدولة.

أسيوط تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى الزراعة

وأكد أبو النصر حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية الزراعة من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة الدولة التى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد مشيرا إلى أن أسيوط أصبحت تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى الزراعة.

6 آلاف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن في أسيوط



من جانبه، أشار المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن لهذا الموسم بلغت 6 آلاف فدان على مستوى المحافظة بعد أن كانت 3 آلاف فدان العام الماضي لافتا إلى أن متوسط الإنتاجية على مستوى المحافظة من 8 إلى 10 قنطار للفدان، منوهًا إلى إنه الحكومة حددت سعر الضمان بقيمة 10 آلاف جنيهًا للقنطار"كحد أدني" حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، ووفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية.

واطمأن وكيل الوزارة على عملية توريد محصول القطن من المزارعين، تمهيدًا لبدء الفرز والإعلان عن مواعيد المزادات العلنية للبيع موضحًا أن سعر ضمان قنطار القطن هو سعر مبدئي، قابل للزيادة وليس للانخفاض، مشيرًا إلى أن سعر قنطار القطن في مصر يبدأ من 10,000 جنيه في الوجه القبلي، ويزداد خلال المزادات العلنية بحضور الشركات المتخصصة في تسويق المنتج وتحت إشراف منظومة التسويق.