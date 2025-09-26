حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة شيوعا، خاصة بين المراهقين والشباب، لكنه قد يظهر أيضا في مراحل عمرية مختلفة.

وتعود أسبابه غالبا إلى انسداد مسام الجلد نتيجة زيادة إفراز الدهون، أو تراكم الخلايا الميتة، أو نمو البكتيريا المسببة للالتهابات.

ورغم أن ظهوره قد يكون مزعج ويؤثر على المظهر الخارجي والثقة بالنفس، إلا أن اتباع روتين يومي صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة به.

نصائح تجنبك ظهور حب الشباب بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح تجنبك ظهور حب الشباب بالبشرة، منها:

غسل الوجه مرتين يوميا صباحا ومساء، باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

تجنب الإفراط في الغسل، لأن ذلك قد يحفز الغدد الدهنية لإفراز المزيد من الزيوت.

استخدام ماء فاتر بدلا من الساخن جدا، حتى لا يجفف البشرة أو يهيجها.

الابتعاد عن مستحضرات التجميل أو الكريمات الثقيلة التي تسد المسام.

استخدام منتجات تحمل عبارة "خالية من الزيوت" أو “لا تسد المسام”،

إزالة المكياج جيدا قبل النوم لتجنب تراكمه على البشرة.

حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، لكن يفضل اختيار مرطبات خفيفة مائية أو جل.

الترطيب يساعد في الحفاظ على توازن إفراز الزيوت، مما يقلل من فرص ظهور الحبوب.

تجنب لمس الوجه، لأن الأيدي تنقل البكتيريا والزيوت إلى البشرة، مما يزيد من احتمالية انسداد المسام.

الامتناع عن العبث بالبثور أو محاولة تفريغها، فهذا يؤدي إلى التهاب أعمق وظهور آثار أو ندوب.

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب ونضارة الجلد.

التحكم في التوتر والضغط النفسي، لأن القلق والتوتر يزيدان من إفراز هرمونات تحفز إنتاج الدهون في البشرة.

ممارسة أنشطة الاسترخاء مثل التأمل، واليوجا أو الرياضة اليومية يساعد في تحسين صحة البشرة.

غسل الشعر بانتظام خاصة إذا كان دهني، لأن الزيوت قد تنتقل إلى الجبهة والوجه.

تجنب استخدام مستحضرات الشعر الدهنية على مقربة من الوجه.

النوم المنتظم من 7–8 ساعات يوميا يساعد على تجديد خلايا البشرة وإصلاحها.

قلة النوم تزيد من ضعف المناعة وارتفاع مستويات التوتر، مما قد يفاقم مشكلة الحبوب.

تغيير أغطية الوسائد والمناشف باستمرار، لأن أغطية الوسائد قد تحتوي على بكتيريا وزيوت تتراكم مع مرور الوقت.

غسل المناشف وأغطية الوسائد بانتظام يساهم في تقليل انتقال الجراثيم إلى البشرة.

التعرض المفرط للشمس قد يهيج البشرة ويزيد من انسداد المسام، لذا يجب استخدام واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، على أن يكون خفيف القوام وخالي من الزيوت.

