توفير 43 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بأسيوط

لقاء محافظ أسيوط، فيتو

التقى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمجموعة شباب وفتيات من ذوي الهمم الذين تم توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، بإجمالي 43 فرصة عمل خلال 3 أشهر، وذلك في إطار استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بادرت بعض الشركات والمصانع بتجاوز هذه النسبة دعمًا لجهود الدولة في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو رعاية ودعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن توفير هذه الفرص يأتي تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان حياة كريمة لجميع الفئات.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات الإنتاجية في توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الفئة الغالية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف يعد خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

محافظة أسيوط: تخفيضات على إعلانات الشركات الملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب

محافظة أسيوط تناقش مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بأبو تيج ومنفلوط (صور)

حضر اللقاء حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، واللذان أشادا بتعاون القطاع الخاص في استيعاب الشباب والفتيات من ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، بما يترجم توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

