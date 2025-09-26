طريقة عمل اللانشون فى البيت، آمن على أسرتك واقتصادي

طريقة عمل اللانشون، اللانشون من أكثر أنواع اللحوم الباردة انتشارا، حيث يستخدم في تحضير السندويتشات السريعة للأطفال وللكبار على حد سواء خاصة فترة المدارس.

كما يدخل في وصفات متنوعة مثل البيتزا، والكريب، والسلطات، لكن الكثير من الأنواع الجاهزة تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد تكون ضارة بالصحة، لذلك فإن تحضيره في البيت يُعد خيار صحي واقتصادي، حيث يمكن التحكم في مكوناته وجودته.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل اللانشون فى البيت.

مكونات عمل اللانشون:-

نصف كيلو لحم مفروم أو صدور دجاج مفرومة

3 بيضات

نصف كوب دقيق أو 3 ملاعق كبيرة نشا

2 مثلث جبنة كريمي أو قطعة جبن مطبوخ

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا لإضفاء اللون الوردي

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشة ملح حسب الرغبة

اختياري حبات زيتون مقطع دوائر للتزيين

طريقة عمل اللانشون

طريقة عمل اللانشون فى البيت:-

في الخلاط الكهربائي، نضع اللحم أو الدجاج المفروم مع البيض، والجبنة، والدقيق، والزيت، والتوابل ملح، وفلفل، وثوم، وبصل بودر، وبابريكا.

نخفق المزيج جيدا حتى يصبح ناعم ومتجانس.

نفرد ورق زبدة أو كيس حراري، ثم نسكب الخليط فوقه.

نلف العجينة على شكل رول أسطواني محكم.

نغلق الأطراف جيدا بخيط أو مطاط حتى لا يدخل الماء.

نضع الرول في إناء به ماء ساخن يغلي، مع التأكد أنه مغمور بالكامل.

يترك على نار متوسطة لمدة ساعة تقريبًا إذا كان باللحم، أو 45 دقيقة إذا كان بالدجاج.

يمكن وضع طبق فوقه ليظل مغمور بالماء.

بعد انتهاء التسوية، نخرج الرول ونتركه يبرد تماما.

يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

يقطع شرائح رفيعة مثل اللانشون الجاهز ويقدم.

ولعمل لانشون بالزيتون، يضاف الزيتون المقطع بعد تجهيز العجينة مباشرة قبل لفها.

ولعمل لانشون بالجبنة، يمكن إضافة قطع جبنة شيدر أو موزاريلا داخل العجينة لمذاق غني.

واللانشون بالخضار، يمكن إضافة فلفل ألوان أو جزر مبشور لزيادة القيمة الغذائية.

أما اللانشون الحار، يمكن إضافة الشطة أو الفلفل الحار المفروم لمن يفضل الطعم الحار.

لضمان الحصول على لانشون بيتى مثل الجاهز، يجب أن يكون اللحم أو الدجاج مفروم ناعم جدا، للحصول على قوام أفضل.

لف الرول بإحكام ضروري حتى لا يتفكك أثناء الغلي.

يفضل استخدام ورق فويل مع ورق الزبدة لضمان إحكام الغلق.

حفظ اللانشون في الثلاجة لا يتعدى أسبوع واحد، ويمكن تجميده لمدة شهر.

يمكن التحكم في درجة اللون بإضافة القليل من الكركم أو البابريكا الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.