الثلاثاء 04 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز

لانشون بيتي، فيتو
لانشون بيتي، فيتو

طريقة عمل اللانشون، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية، مع عودة الدراسة، الى جانب أنه سيكون صحي أكثر من الذي يباع في المحلات.

وتزداد حاجة الأمهات إلى تعلم طريقة عمل اللانشون مع عودة العام الدراسي الجديد، لأنه من الأطعمة التي يفضلها معظم الطلاب، وخاصة الأطفال الصغار.

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وفي نفس الوقت يحذر من تناولها الأطباء وخبراء التغذية، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، لما يحتوي عليه اللانشون الجاهز من مواد غير صحية، ولذلك أصبحت معظم الأمهات تحاول حل هذه المعادلة الصعبة، من خلال محاولة البحث عن طريقة عمل اللانشون في البيت.

ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل اللانشون في البيت، بمكونات كلها صحية، ونستعرض طريقة عمل اللانشون باللحمة، وطريقة عمل اللانشون بالفراخ.

 

طريقة عمل اللانشون باللحمة البيتي
 

لانشون اللحم
لانشون اللحم

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

 

مكونات عمل اللانشون
3 قطع جبنة مثلثات
3 بيضات
3 فصوص ثوم
نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة
نصف ملعقة فلفل أسود صحيح
4 حبات هيل (حبهان)
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 مكعب مرقة دجاج

 

خطوات عمل اللانشون

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطًا سائلًا أحمر اللون بفعل البنجر.
أحضري كيسًا بلاستيك حراريًّا (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدًا.
قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطواني، وضعيه في قالب مستطيل مليء بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.
اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.

 

طريقة عمل اللانشون بالفراخ في البيت
 

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون الفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.

 

مكونات عمل اللانشون بالفراخ
250 جراما صدور فراخ مخلية ومفرومة.
8 قطع جبنة مثلثات.
4 ملاعق دقيق. 
5 بيضات.
ملعقتين زيت.
ملح وفلفل.
ثوم بودرة.
فص حبهان مطحون.
كاري.

 

خطوات تحضير اللانشون الفراخ:
نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة"
ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.
ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.
ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.
ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

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