لساندويتشات المدرسة، أسهل طريقة لعمل الجبنة القريش في المنزل

طريقة عمل الجبنة القريش، الجبن القريش من أشهر أنواع الجبن في المطبخ العربي والمصري تحديدا، ويتميز بمذاقه الخفيف وقيمته الغذائية العالية.

وطريقة عمل الجبنة القريش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل، ويتميز بأنه يحتوي على نسبة جيدة من البروتين والكالسيوم مع قلة الدهون، مما يجعله صحى لمن يتبعون أنظمة غذائية متوازنة أو قليلة السعرات.

وتحضير الجبنة القريش في المنزل يمنحك ضمان الجودة والنكهة الطازجة، كما يمكنك التحكم في كمية الملح والإضافات حسب رغبتك.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الجبنة القريش.

مكونات عمل الجبنة القريش:-

2 لتر من اللبن الحليب يفضل الطازج كامل الدسم أو نصف دسم

¼ كوب من الخل الأبيض أو عصير الليمون يعمل على تخثير اللبن

رشة ملح حسب الرغبة

شاش نظيف أو قماشة قطنية للتصفية

مصفاة عميقة

يمكن استخدام لبن جاموسي أو بقري، ويفضل أن يكون غير معالج حراريا إن أمكن للحصول على طعم أغنى.

طريقة عمل الجبنة القريش

طريقة عمل الجبنة القريش:-

صبى اللبن في قدر نظيف من الستانلس ستيل.

ضعيه على نار متوسطة حتى يسخن جيدا، لكن لا تدعيه يصل لدرجة الغليان القوية، يكفي أن ترى فقاعات صغيرة عند الحواف درجة حرارة تقريبية 80° مئوية.

أطفئي النار وأضيفي الخل أو عصير الليمون بالتدريج مع التقليب برفق.

ستلاحظى أن اللبن بدأ يتخثر ويتجمع في كتل بيضاء بينما ينفصل الشرش السائل الأصفر الفاتح.

ضعي المصفاة فوق وعاء عميق، وافرشى فوقها قطعة الشاش النظيفة.

اسكبي محتويات القدر في المصفاة بحرص حتى يصفى الشرش.

اجمعى أطراف الشاش واربطيها لتكون كيس صغير يحتوي على الجبن.

علقي كيس الجبن في مكان نظيف ليصفى ما تبقى من الشرش لمدة 2–4 ساعات يمكن تركه في الثلاجة أثناء التصفية للحفاظ على الطزاجة.

إذا رغبتي في قوام أكثر تماسك، ضعي ثقل بسيط فوق الكيس بعد التصفية الأولى.

بعد أن يتماسك الجبن، انزعيه من الشاش وضعيه في علبة محكمة الغلق.

أضيفي رشة ملح حسب المذاق، ويمكنك تزيينه بالقليل من الشبت أو النعناع المفروم.

يحفظ في الثلاجة ويفضل استهلاكه خلال 3–4 أيام ليظل طازجا.

يمكن إضافة أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الزعتر الأخضر لإضفاء نكهة مميزة.

أو أضيفي حبات الزيتون المفروم أو حبة البركة مع الملح قبل تشكيل الجبن.

ويمكن استخدام لبن منزوع الدسم لجبن أقل سعرات.

لنجاح الوصفة تأكدي من نظافة الأدوات المستخدمة لتجنب أي روائح غير محببة.

لا تتركي اللبن يغلي بقوة حتى لا يتغير قوام الجبن.

استخدمي شاش نظيف ومعقم لتصفية الجبن.

احتفظي بالشرش لاستخدامه في العجن أو كبديل للماء في بعض وصفات الخبز، لأنه غني بالبروتينات والمعادن.

إذا أردتى جبن أكثر ليونة، قللي مدة التصفية، أما إذا كنتى تفضلينه صلب قليلا فزيدي مدة الضغط.

القيمة الغذائية للجبن القريش

يحتوي الجبن القريش على بروتينات عالية الجودة تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

غني بالكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان.

قليل الدهون خاصة عند استخدام لبن نصف دسم، مما يجعله مناسب للحميات الغذائية.

