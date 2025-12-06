نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد، برئاسة الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير التخطيط، وبحضور السفير عبد الحسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وشعاع الدسوقي مدير إدارة السياسات السكانية.

التزام مصر بمسار مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994

وفي كلمتها، نقلت الألفي تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وهنأت العراق برئاسة الدورة، مؤكدة التزام مصر بمسار مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994، وأن القضية السكانية منظومة حياة ترتكز على تنمية الأسرة، صحة الأم والطفل، تمكين المرأة والشباب، وتحقيق «طول العمر الصحي» استعدادًا لـ«الاقتصاد الفضي» مع توقع وصول نسبة كبار السن إلى 10.6% بحلول 2050.

استعرضت نائب الوزير أبرز الإنجازات المصرية، منها البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية (2022-2025)، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والخطة العاجلة (2025-2027)، والمبادرات الرئاسية لتحاليل ما قبل الزواج ورعاية الألف يوم الذهبية.

كما أكدت أن تشجيع المباعدة بين الولادات (3-5 سنوات) وتوفير خدمات الصحة الإنجابية أسهما في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 مولود لكل سيدة قبل الموعد المستهدف، وانخفاض عدد المواليد إلى 1.968 مليون مولود خلال عام واحد لأول مرة منذ 2007، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات التقزم والرضاعة الطبيعية ووفيات الأمهات والأطفال.

تعزيز جاهزية السكان لاقتصادات الذكاء الاصطناعي

أشادت الألفي بالمبادرة العراقية لتعزيز جاهزية السكان لاقتصادات الذكاء الاصطناعي، وعرضت التصور المصري لمعايير جائزة التميز السكاني العربية، وأعلنت انتهاء مصر من دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخطة العاجلة للسكان.

واختتمت كلمتها بدعوة لإطلاق مبادرة عربية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الألف يوم الذهبية لبناء جيل صحي وقادر على تحقيق العائد الديموغرافي والتنمية المستدامة، معربة عن تقدير مصر لجمهورية العراق وجامعة الدول العربية على التنظيم المتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.