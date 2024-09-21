لسندوتشات المدرسة، طريقة عمل اللانشون في البيت بالفراخ واللحم

طريقة عمل اللانشون، في البيت، من الأمور التي تضمن للأمهات التأكد من أن مكونات اللانشون كلها صحية، وذلك لأن اللانشون من اللحوم المصنعة التي يعشقها الأطفال الصغار، وفي نفس الوقت يحذر من تناولها الأطباء وخبراء التغذية.

ومع دخول المدارس تزداد الحاجة إلى اللانشون؛ لأنه من أكثر الأطعمة التي يفضلها الصغار في سندوتشات المدرسة

ولذلك أصبحت معظم الأمهات تحاول حل المعادلة الصعبة، ما بين حب الأطفال لطعم اللانشون، وتحذيرات الأطباء منه، من خلال محاولة البحث عن طريقة عمل اللانشون في البيت.



وطريقة عمل اللانشون في البيت، من الطرق السهلة، التي يمكن تنفيذها باحترافية، وتوفير كميات مناسبة.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

لانشون الفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل لانشون الفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.

مكونات عمل لانشون الفراخ

250 جرام صدور فراخ مخلية ومفرومة.

8 قطع جبنة مثلثات.

4 ملاعق دقيق.

5 بيضات.

ملعقتين زيت.

ملح وفلفل.

ثوم بودرة.

فص حبهان مطحون.

كاري.

خطوات تحضير لانشون الفراخ

نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة"

ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.

ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.

ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.

ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات



لانشون اللحم

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، من الطرق التي يمكن لكل ست بيت أن تجيدها للتوفير في الميزانية، خاصة بعد الارتفاع الشديد في أسعار اللانشون.

ولذلك تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون بالجبنة المثلثات في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

مكونات عمل اللانشون

3 قطع جبنة مثلثات

3 بيضات

3 فصوص ثوم

نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة

نصف ملعقة فلفل أسود صحيح

4 حبات هيل (حبهان)

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 مكعب مرقة دجاج

(يمكنك إضافة أي كمية من اللحمة المفرومة لرفع قيمته الغذائية وتعزيز الطعم).

خطوات عمل اللانشون

خلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطًا سائلًا أحمر اللون بفعل البنجر.

أحضري كيسًا بلاستيك حراريًّا (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدًا.

لف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطواني، وضعيه في قالب مستطيل ملئ بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.

اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.

