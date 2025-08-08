طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الجبنة الرومى، الجبنة الرومى من أنواع الجبن الشهيرة والأكثر شعبية فى مصر حيث لها مذاق مميز ولا يقاوم وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل الجبنة الرومى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجبنة الرومى.

مكونات عمل الجبنة الرومى:-

5 لتر من الحليب كامل الدسم يفضل بلدي وطازج

1 كوب زبادي بلدي دافئ للتخمير

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من المنفحة إن وجدت، يمكن الاستعاضة عنها بالخل أو عصير الليمون لكن النتيجة تختلف قليلا

1/4 كوب من القشطة اختياري لزيادة الدسم والطعم

طريقة عمل الجبنة الرومى:-

ضعي الحليب في إناء واسع على نار هادئة، وسخنيه حتى تصل حرارته إلى حوالي 40 درجة مئوية دافئ وليس مغلي.

إذا لم يتوفر ميزان حرارة، جربي بأصبعك يكون الحليب دافئ لكن يمكنك لمسِه دون احتراق.

أضيفي كوب الزبادي إلى الحليب وقلبي برفق.

أذيبي المنفحة في قليل من الماء وأضيفيها، ثم قلبي قليلا.

غطي الإناء بغطاء نظيف ولفيه ببطانية أو فوطة للحفاظ على الدفء.

اتركيه من 6 إلى 8 ساعات حتى يتماسك ويتحول إلى قوام يشبه الزبادي المتماسك.

قطعي الخثرة المتكونة بسكين نظيف إلى مكعبات صغيرة.

ضعي الخليط في قطعة شاش نظيفة أو مصفاة مغطاة بالشاش لتصفية الشرش.

اتركيه يتصفى لمدة 6-8 ساعات مع وضع ثقل عليه (طبق ثقيل أو حجر نظيف) للمساعدة في إخراج أكبر كمية من الشرش.

بعد التصفية، ضعي الجبن في وعاء وأضيفي الملح مع العجن الخفيف.

شكلي الجبن في قالب دائري أو اسطواني، واضغطيه جيدا.

ضعي الجبن في مكان جيد التهوية وبارد بعيد عن الشمس، على قطعة قماش نظيفة.

اقلبي الجبن يوميا حتى يجف من جميع الجوانب.

تستغرق عملية التخمير من 3 أسابيع إلى 3 أشهر حسب درجة النضج المرغوبة.

كلما زادت مدة التخمير، أصبح الطعم أقوى وأكثر شبها بالجبن الرومي الجاهز.

يجب الحفاظ على النظافة التامة في جميع الأدوات لتجنب نمو البكتيريا الضارة.

يمكن دهن سطح الجبن بزيت الزيتون أثناء التخمير لمنع نمو العفن.

درجة حرارة المكان أثناء التخمير تؤثر على سرعة النضج، فالأماكن الأكثر دفئا تسرع العملية.

