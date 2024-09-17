طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل لانشون الدجاج، لانشون الدجاج من أنواع اللانشون الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار، ويستخدم فى ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل لانشون الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة الأسرة والتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل لانشون الدجاج.

مكونات عمل لانشون الدجاج:-

ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة

2 قطعة جبنة مثلثات حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب زيت

3 بيضات كبيرة

نصف كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 مكعب مرقة دجاج

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

بهارات فراخ

طريقة عمل لانشون الدجاج:-

نفرم الفراخ ونضعها جانبا.

نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم معا.

نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش.

وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

نحضر إناء عميق به مياه مغلية بها ملح وورق لورا وحبهان ونضع فيها اللانشون.

وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزيد المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.

نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع.

وبعدها يكون جاهز للتقطيع والتقديم.

لانشون الدجاج

ولعمل اللانشون بدون لحم أو دجاج

مكونات عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم:

3 بيضات

1/3 كوب زيت نباتي

لون غذائي أحمر جيل أو سائل

2 فص ثوم

3 قطع جبنه مثلثات أو 3 م ك جبنة قابلة للدهن

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة بصل بودر

ملعقة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة بابريكا

فلفل أسود

ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو هريسة حارة

100 جم أرز مسلوق (حوالي كوب إلا ربع)

125 جم سميد بسبوسة متوسط الملمس (حوالي كوب)

حبات من الزيتون الأخضر (زيتون كامل ولكن بدون نواء)

يمكنك إضافة زيتون أسود أو جزر حسب الرغبة

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم:

نضع في الكبه البيض والزيت واللون الغذائي الأحمر والثوم والجبن وكل التوابل والأرز والهريسة الحارة.

ويتم خلطهم جيدًا، ثم نضيف سميد البسبوسة ويتم الخلط مرة أخرى، ثم نضيف الزيتون ونقلب باليد أو ملعقة.

يتم فرد 3 طبقات بلاستيك التغليف، ثم نصب الخليط على شكل رغيف فينو.

ثم نقوم بتفريغ الهواء ونغلفه بشكل أسطواني ونغلقه بإحكام من الطرفين مثل البونبون.

ثم نغلفه بورق ألومنيوم ( فويل) ولكن نترك فراغًا بسيطًا.

نضع الأسطوانة في حلة بها مياه مغلية ويغطي بالماء المغلي لمدة 30 دقيقة.

ثم نتركه يبرد قليلًا، ثم نضعه على صينية وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم نخرجه من الثلاجة ونفك الفويل والبلاستيك ونقطعه شرائح ويتم حفظه داخل علبة محكمة الغلق في الثلاجة، وصالح لمدة أسبوع.