استعدادا للعام الدراسي الجديد، طريقة عمل اللانشون في البيت

طريقة عمل اللانشون، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبدأ الأمهات في تجهيز وجبات صحية ومغذية لأبنائهن، وتبحث كثيرات منهن عن بدائل آمنة للأطعمة الجاهزة التي قد تحتوي على مواد حافظة أو مكونات غير مفيدة للصحة.





ومن أبرز الأطعمة التي يعشقها الأطفال في السندوتشات هو "اللانشون". ولأن النسخ الجاهزة منه قد تكون غير مضمونة، فإن إعداد اللانشون في البيت يعد خيارًا مثاليًا يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، مع ضمان خلوه من الإضافات الصناعية الضارة.





أهمية تحضير اللانشون في البيت

إعداد اللانشون في المنزل يمنح الأم فرصة التحكم الكامل في المكونات، حيث يمكنها اختيار اللحوم الطازجة، وتقليل الدهون، وإضافة التوابل الطبيعية. كذلك يمكن إدخال الخضروات مثل الجزر أو السبانخ المهروس لزيادة القيمة الغذائية بطريقة يحبها الأطفال.



والميزة الأكبر أن اللانشون المنزلي يناسب جميع أفراد الأسرة، وليس الأطفال فقط.



المكونات الأساسية لعمل اللانشون في البيت

اللانشون

لتحضير لانشون منزلي شهي وصحي، يمكن الاعتماد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت:

نصف كيلو صدور دجاج مخلية (أو لحم بقري حسب الرغبة).

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق أو النشا.

مكعب جبنة مثلثات أو ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا لإعطاء اللون المميز.

رشة جوزة الطيب (اختيارية).

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة وبصل بودرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب ماء مثلج.

ملح حسب الرغبة.

زيتون أخضر مقطع (اختياري لإضافة نكهة مميزة).

طريقة التحضير

خلط المكونات: في الخلاط الكهربائي، توضع صدور الدجاج المخلية بعد تقطيعها قطع صغيرة، ثم تضاف إليها البيض، الدقيق أو النشا، البهارات، والجبنة. يُخلط الخليط جيدًا حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

إضافة الماء: يضاف نصف كوب الماء المثلج تدريجيًا أثناء الخلط حتى يتم الحصول على عجينة طرية وملساء.

إضافة الزيتون: إذا رغبنا في إدخال الزيتون، يتم خلطه مع العجينة يدويًا بعد الخلط الكهربائي حتى يوزع بالتساوي.

تشكيل اللانشون: يُفرش ورق ألومنيوم أو كيس حراري، ويوضع خليط اللانشون بداخله على شكل أسطوانة، ثم يُلف جيدًا ويغلق بإحكام حتى لا يدخل إليه الهواء.

الطهي: يوضع اللانشون الملفوف في إناء به ماء مغلي، ويُترك على نار متوسطة لمدة ساعة تقريبًا. يُفضل تغطيته والتأكد من غمره بالكامل بالماء.

التبريد: بعد انتهاء مدة الطهي، يترك اللانشون ليبرد تمامًا قبل فتحه. يوضع بعد ذلك في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتماسك.

التقطيع والتقديم: يُقطع اللانشون إلى شرائح رفيعة ويُستخدم في السندوتشات أو كوجبة خفيفة مع الخضار والخبز.

نصائح لضمان أفضل نتيجة

يمكن استخدام نصف دجاج ونصف لحم بقري للحصول على طعم غني ومميز.

من الممكن إضافة ألوان طبيعية مثل البنجر المبشور لإعطاء لون وردي محبب للأطفال.

يُفضل إعداد كمية مناسبة للاستهلاك خلال أسبوع واحد، أو تقسيم الكمية وتخزينها في الفريزر.

لتقليل الدهون، يمكن الاستغناء عن الجبن والاكتفاء بالبهارات لمنح النكهة.

فوائد اللانشون المنزلي للأطفال

خلوه من المواد الحافظة: مما يجعله أكثر أمانًا لصحة الأطفال.

غني بالبروتين: لاحتوائه على اللحوم الطازجة التي تدعم النمو وبناء العضلات.

إمكانية تعزيز القيمة الغذائية: بإضافة خضراوات أو بقوليات مطحونة.

التحكم في نسبة الملح والتوابل: بما يتناسب مع الأطفال لتجنب الأضرار الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.