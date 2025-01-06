اصنعيها بنفسك في البيت، أشهر أصناف اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة من أصناف الأطعمة التي يعشقها الأطفال بشكل خاص، ومنها اللانشون والبسطرمة، والبرجر، ولكن الكثير من الأمهات تخشى من شرائها، لعدم ثقتها في جودة مكوناتها.

ولذلك حاولت الكثير من الأمهات أن تصنع تلك الأصناف بنفسها في البيت.

ولذلك نقدم للأمهات ملفا كاملا عن طرق عمل أشهر أصناف اللحوم المصنعة، في البيت.

طريقة عمل اللانشون في البيت زي الجاهز

لانشون بيتي

طريقة عمل اللانشون، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية، الى جانب أنه سيكون صحي أكثر من الذي يباع في المحلات.



وتزداد حاجة الأمهات إلى تعلم طريقة عمل اللانشون مع الدراسة، لأنه من الأطعمة التي يفضلها معظم الطلاب، وخاصة الأطفال الصغار.

وفي نفس الوقت يحذر من تناولها الأطباء وخبراء التغذية، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، لما يحتوي عليه اللانشون الجاهز من مواد غير صحية، ولذلك أصبحت معظم الأمهات تحاول حل هذه المعادلة الصعبة، من خلال محاولة البحث عن طريقة عمل اللانشون في البيت.



ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل اللانشون في البيت، بمكونات كلها صحية، ونستعرض طريقة عمل اللانشون باللحمة، وطريقة عمل اللانشون بالفراخ.

طريقة عمل اللانشون باللحمة

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

مكونات عمل اللانشون

3 قطع جبنة مثلثات

3 بيضات

3 فصوص ثوم

نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة

نصف ملعقة فلفل أسود صحيح

4 حبات هيل (حبهان)

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 مكعب مرقة دجاج

خطوات عمل اللانشون



قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطًا سائلًا أحمر اللون بفعل البنجر.

أحضري كيسًا بلاستيك حراريًّا (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدًا.

قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطواني، وضعيه في قالب مستطيل مليء بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.

اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ



لانشون الفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون الفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.

مكونات عمل اللانشون بالفراخ

250 جراما صدور فراخ مخلية ومفرومة.

8 قطع جبنة مثلثات.

4 ملاعق دقيق.

5 بيضات.

ملعقتين زيت.

ملح وفلفل.

ثوم بودرة.

فص حبهان مطحون.

كاري.

خطوات تحضير اللانشون الفراخ:

نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة"

ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.

ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.

ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.

ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

طريقة عمل البسطرمة

البسطرمة من اللحوم المصنعة المفيدة، والتي تحتوي على لحم أحمر، غني بالفيتامينات والبروتين الحيواني، والعديد من المعادن، ولذلك فتناولها سيكون مفيدا للصحة، وبشكل خاص بالنسبة للأطفال الصغار.

ولكن عند التأكد من جودة وسلامة مكوناتها، وهو ما يدفع الكثير من ستات البيوت، إلى البحث عن طريقة عملها في البيت، للاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، وفي نفس الوقت للتأكد من سلامة مكوناتها.

طريقة عمل البسطرمة في البيت

البسطرمة البيتي



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البسطرمة في البيت، في السطور التالية، طريقة وخطوات عمل البسطرمة في البيت، بطريقة احترافية، ستجعل أفراد أسرتك منبهرين بالنتيجة، ولن تحتاجي لشراء البسطرمة من الخارج جاهزة، مرة أخرى.

مكونات عمل البسطرمة:

عرق لحم تربيانكو وزنه ٣ كيلو تقريبا

كوب ملح خشن

١/٢ حبة فلفل احمر رومي

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ونصف كمون مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح ناعم

2 ملعقة كبيرة ماء



خطوات تحضير البسطرمة في البيت:

يملح عرق التربيانكو بالملح الخشن ثم يخرم وتمرر الدبارة من فوق ويعلق مدة ٢٤ ساعة بالهواء الى ان يجف..

يوضع العرق فوق شبكة، ثم يوضع فوقه صينية او قطاعة خشبية مع ثقل، ويترك لمدة ٢٤ ساعة اخرى؛ وهذه الخطوة هامة، وذلك لكي يتخلص نهائيا من الماء.

في محضرة الطعام يطحن الثوم مع الفلفل الرومي جيدا؛ حتى الحصول على خليط ناعم جدا.

يضاف بعد ذلك باقي البهارات والماء، ويطحن الكل متواصل للحصول على عجين املس.

يمسح عرق التربيانكو من الملح الزائد، ثم يدهن بالخلطة المحضرة جيدا، ويملس باستخدام اليد.

يعلق مرة اخرى بالمطبخ مدة اسبوع لـ ١٠ ايام، حسب حرارة الجو للتأكد من نضوجه.

يقطع شرائح رفيعة، ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل السجق البلدي، هيوفر في الميزانية

طريقة السجق

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكن أن تتعلم طريقة عملها في البيت ستات البيوت، بدلا من شرائه جاهز،



وطريقة عمل السجق البلدي في البيت، لها العديد من المزايا، فمن جهة سيوفر في الميزانية، وسيضمن نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى.



ومع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، تزداد الحاجة لتعلم طريقة عمل السجق البلدي في البيت.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 45 دقيقة

مكونات عمل السجق البلدي:

1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)

كيلو لحم مفروم

3 فص ثوم

1/2 حبة فلفل أحمر رومي

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة السبع بهارات

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء بارد

خطوات عمل السجق البلدي في البيت

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما.

يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.

تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.

يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة.

يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.

يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.

طريقة عمل البرجر زي الجاهز، وبأقل التكاليف

البرجر

طريقة عمل البرجر، من الطرق التي تحاول الكثير من الأمهات ان تصنعها بنفسها في البيت، بدلًا من شراؤه جاهز، لعدة أسباب أهمها، هو الحفاظ على صحة أفراد الأسرة، لأنه سيكون صحي ومضمون عن الجاهز، ومن جهة أخرى للتوفير في الميزانية.



وطريقة عمل البرجر في البيت، زي الجاهز، من الوصفات سهلة التحضير، التي يمكن لأي ست بيت أن تجيد عملها، بكل سهولة.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البرجر زي المطاعم، في البيت، وبمكونات كلها مضمونة، كما أنه غير مكلف.

مكونات عمل البرجر

½ كيلو لحمة مفرومة

1½ كوب فول صويا

½ ملعقة صغيرة قرفة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود مفروم ناعم

بصلة مفرومة

¼ كوب ماء

بهارات برجر (تباع لدي العطار)

زيت للتحمير

طماطم وخس وخيار للتقديم

خطوات عمل البرجر زي المطاعم

انقعي فول الصويا في الماء لمدة ساعة، ثم صفيه جيدًا من المياه.

ضيفي على فول الصويا بعد تصفيته، بقية المكونات، وافرميهم جيدًا حتى تكوين عجينة ناعمة.

افردي كيس بلاستيك مدهون بالزيت ثم افردي عليه العجينة، غطي عجينة اللحم بكيس بلاستيك أخر مدهون بالزيت، وابدئي افرديها بالنشّابة.

قطعي العجينة لدوائر وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.

وأخيرًا اخرجيها من الفريزر للتحمير على الجريل، أو طاسة تيفال بنقطة زيت.

قدميها مع الخبز والبطاطس والكاتشب.

طريقة عمل البرجر 14 قطعة بنص كيلو لحمة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي لكل أم طريقة عمل 14 قطعة برجر، فقط بنصف كيلو لحم مفروم، مما سيوفر بشكل كبير في الميزانية.



مقادير عمل البرجر

نصف كيلو لحمه مفرومه

٢ بصله وسط مفرومين فرما ناعما

٣ بطاطس وسط مسلوقة باردة

كوب بقسماط ناعم، "ويفضل يكون مصنوع بالمنزل بالخبز الفينو المطحون بدون تحميص"

ملح وفلفل اسود وبهارات

خطوات عمل البرجر

يفرم البصل فرما ناعما ويضاف إليه البطاطس المسلوقة الباردة المطحونين ناعما بالكبة.

أضيفي للخليط السابق اللحم، ثم يضاف اليهم كوب الخبز المطحون بدون تحميص.

يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات ويشكل أقراص برجر.

ويدخل الثلاجه ساعه قبل قليه في الزيت.

والعدد سيكون ١٤ قطعة برجر جامبو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.