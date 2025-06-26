الخميس 26 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل اللانشون البيتي، آمن على الصحة وسهل التحضير

اللانشون البيتي،
اللانشون البيتي، فيتو

طريقة عمل اللانشون البيتي، اللانشون من مصنعات اللحوم الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل اللانشون البيتي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل اللانشون البيتي.

مكونات عمل اللانشون البيتي:

 4 بيضات.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

2 مثلث جبنة (أو ملعقتان كبار جبنة كريمي).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

مكعب مرقة دجاج (اختياري).

لون طعام وردي أو أحمر طبيعي (مثل البنجر المسلوق والمهروس - اختياري).

إضافات حسب الرغبة:

شرائح زيتون أخضر أو أسود.

لانشون بالدجاج: استبدلي بيضتين بقطع صدور دجاج مفرومة في الخلاط.

لانشون باللحمة: أضيفي 100 جرام لحمة مفرومة ناعمة.

طريقة عمل اللانشون البيتى 
طريقة عمل اللانشون البيتى 

طريقة عمل اللانشون البيتي:

  • في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، الزيت، الحليب، الجبنة، الدقيق، والبهارات (ملح، فلفل، بابريكا، ثوم، بصل، مرقة).
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تصبح ناعمة تماما وخالية من التكتلات.
  • أضيفي القليل من لون الطعام أو مهروس البنجر الطبيعي للحصول على لون اللانشون المعروف.
  • اخلطي مجددا حتى يتجانس اللون.
  • إذا رغبت، أضيفي شرائح الزيتون وقلبي بالملعقة دون استخدام الخلاط حتى لا تتفتت الشرائح.
  • اسكبي الخليط في كيس بلاستيكي حراري (كيس ساندويتش سميك أو كيس فرن).
  • لفيه جيدا على شكل أسطوانة، واربطي الأطراف بخيط أو سلك معدني.
  • لفيه بطبقة من ورق الألومنيوم لتثبيته جيدًا.
  • في وعاء به ماء مغلي، ضعي اللانشون على مصفاة أو شبكة واتركيه يُطهى على البخار لمدة ساعة تقريبًا.
  • تأكدي أن الماء لا يلامس اللانشون.
  • بعد النضج، أخرجيه من الماء واتركيه ليبرد تمامًا.
  • ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقطيع.
  • يحفظ في الثلاجة لمدة 5 إلى 7 أيام.
  • يمكن تقطيعه وتخزينه في الفريزر لاستخدامه لاحقًا.
  • لا تفتحي الكيس قبل أن يبرد اللانشون تماما حتى لا يتفتت.
  • يمكنك عمل نسخة نباتية منه بدون لحم أو دجاج.
  • استخدام الزيتون يضفي طعم رائع وشكل شهي عند التقديم.
  • يقدم اللانشون مع الخبز الطازج، الجبن، الخيار، الطماطم أو داخل السندويتشات المدرسية.
  • يمكن استخدامه كحشو في الكريب أو الفطائر المالحة.
  • اللانشون البيتى خالى من مكتسبات الطعم واللون والمواد الحافظة وبالتالى تناوله آمن على الصحة، لذا يفضل تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.
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طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات

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طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز

 

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