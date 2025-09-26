بينهم شقيقان، تفاصيل غرق 4 أطفال في بني سويف

لقي 4 أطفال مصرعهم غرقًا، الخميس، في حوادث متفرقة بـ محافظة بني سويف، حيث جرى انتشال جثامينهم بواسطة فرق الإنقاذ والأهالي، ونقلها إلى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة والشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بلاغات غرق 4 أطفال ببني سويف

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغات متفرقة عن وقوع حالات غرق في 3 مراكز مختلفة بالمحافظة، وعلى الفور وجّه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بإشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي.

وتبين من الفحص أن الحادث الأول وقع بمركز إهناسيا، حيث لقيت الطفلة حبيبة وليد سيد أبو الخير، 9 سنوات، مصرعها غرقًا في مياه بحر اليوسفي بجوار كوبري المنشية بقرية العواونة، أثناء وجودها مع والدتها على حافة البحر. ورغم محاولات الأهالي إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة قبل انتشال جثمانها.

وفي مركز الواسطى، شهدت قرية كفر بجيج حادثًا مأساويًا آخر، إذ غرق الطفل أحمد سيد بركات، 7 سنوات، بترعة بحري بجوار كوبري الناصري، أثناء لهوه بالقرب من المياه دون وجود رقابة كافية.

أما الحادث الثالث، فكان الأكثر مأساوية، حيث ابتلعت مياه ترعة قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف شقيقين صغيرين، هما الطفل رجب هشام علي نادي، 5 سنوات، وشقيقته هايدي أحمد علي نادي، 3 سنوات، ليلقيا مصرعهما غرقًا في مشهد مأساوي هزّ مشاعر الأهالي.

انتشال جثامين الأطفال الأربعة

وتمكنت فرق الإنقاذ بمساعدة المواطنين من انتشال جثامين الأطفال الأربعة، ونقلهم إلى مستشفيات إهناسيا والواسطى والفشن، حيث تم إيداعهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالكشف الطبي اللازم لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات، إلى جانب تكليف المباحث بمتابعة التحريات حول ملابسات الحوادث.

الحزن يسود 3 قرى ببني سويف

وتسود حالة من الحزن بين أهالي القرى الثلاث عقب الحوادث المتتابعة التي شهدتها محافظة بني سويف في يوم واحد، وسط مطالبات بضرورة تكثيف جهود التوعية بخطورة اقتراب الأطفال من المجاري المائية، وتشديد الرقابة على الترع والمصارف لحماية أرواح الأبرياء من تكرار مثل هذه المآسي.

