محافظات

محافظ بني سويف يلبي طلب عروسين من الصم والبكم بحضور زفافهما

محافظ بني سويف يتعهد
محافظ بني سويف يتعهد للعروسين بحضور الزفاف، فيتو

تعهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور حفل زفاف عروسين من الصم والبكم يعملان داخل أول وحدة إنتاجية مخصصة لهم بأحد المصانع بشرق النيل، وذلك خلال زيارته للمصنع عقب تدشين الوحدة التي أقامتها الشركة في إطار مبادرتها النوعية "افهمني" لدمج ذوي الهمم في بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

عروسان بالمصنع يستعدان للزواج

وخلال جولة محافظ بني سويف، بالوحدة الجديدة التي تضم عددًا من الشباب والفتيات من الصم والبكم، التقى المحافظ بفتاة وشاب يستعدان للزواج خلال الفترة المقبلة، حيث حرص على تهنئتهما والتواصل معهما من خلال مترجمة لغة الإشارة المرافقة للعاملين داخل المصنع.

 

وخلال الحوار، طلب العروسان من محافظ بني سويف، مشاركتهما فرحتهما، ليبادر المحافظ مازحًا: "عايزكم أول ما تحددوا الميعاد تبلغوا المسؤولين في المحافظة علشان أكون معاكم يوم فرحكم إن شاء الله"، وهو ما أدخل البهجة على الحاضرين الذين تفاعلوا بالتصفيق والابتسامات.

محافظ بني سويف يتعهد بحضور الزفاف

كما أوصى محافظ بني سويف، مسؤولي مديرية العمل والعلاقات الحكومية بالشركة بمتابعة موعد عقد القران والعُرس لإبلاغ المحافظة، مؤكدًا أن مشاركة مثل هذه اللحظات تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للعاملين من ذوي الهمم، وتساعدهم على مزيد من الاندماج في المجتمع والإحساس بالتقدير.

وأشار محافظ بني سويف، خلال حديثه، إلى أن ما تقوم به الشركة يمثل نموذجًا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية، ليس فقط عبر إتاحة فرص عمل، ولكن أيضًا من خلال توفير بيئة عمل إنسانية تتيح دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمهنية على حد سواء، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستكون داعمة ومساندة لمثل هذه المبادرات النوعية.

جاء ذلك في حضور المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأحمد العربي وكيل وزارة العمل، وطارق علي، مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.

 

