محافظ بني سويف يسلم عقود عمل لـ 20 شابًا وفتاة من الصم والبكم

تسليم عقود عمل لـ20
تسليم عقود عمل لـ20 من الصم والبكم ببني سويف، فيتو

سلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقود عمل لـ20 شابًا وفتاة من الصم والبكم، عقب تدريبهم وتأهيلهم للإنخراط في أعمال التعبئة والتغليف داخل أحد مصانع الملابس بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل.

 

تدشين أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف، في تدشين أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل أحد المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتترجم عمليًا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في مختلف المجالات.

 

وخلال جولته، كلف محافظ بني سويف، مديرية العمل والتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المصنع لدعم الوحدة بالعمالة من الصم والبكم، مع دراسة التوسع في التجربة لتشمل باقي خطوط الإنتاج والمصانع على مستوى المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة في بني سويف ستكون سندًا داعمًا لكل مبادرة جادة تستهدف دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة.

 

تسليم عقود عمل لـ20 شابًا وفتاة من الصم والبكم

 

حيث سلّم محافظ بني سويف، عقود عمل لـ20 شابًا وفتاة من العاملين بالوحدة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في أعمال التعبئة والتغليف، وهنأهم بهذه الفرصة التي تمنحهم استقلالًا واندماجًا حقيقيًا في سوق العمل، مشيدًا بمبادرة الشركة تحت شعار "افهمني" التي تستهدف تيسير التواصل مع العاملين من ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب طاقم فني وإداري على لغة الإشارة.

 

شهد التدشين: المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أحمد العربي وكيل وزارة العمل، وطارق علي، مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.

 

 

