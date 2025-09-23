تعليم بني سويف تحقق في واقعة تسليم تلميذة لوالدها من أعلى بوابة المدرسة (صور)

شهدت محافظة بني سويف واقعة مثيرة للجدل بمدرسة أحمد زويل الابتدائية للغات بإدارة سمسطا التعليمية عقب تداول مقطع مصور يظهر خروج تلميذة من المدرسة بطريقة غير مألوفة أثارت استياء أولياء الأمور، وقررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالة الواقعة إلى التحقيق.

تسليم تلميذة لوالدها من أعلى بوابة المدرسة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد عمال المدرسة بحمل تلميذة صغيرة بحقيبتها من فوق البوابة الحديدية وتسليمها إلى والدها الذي يعمل موجهًا تعليميًا، قبل المواعيد الرسمية لانصراف التلاميذ، وسط ذهول أولياء الأمور الذين وثقوا المشهد بالهواتف وأرسلوه إلى وكيلة الوزارة.

وعلى الفور، قررت وكيل تعليم بني سويف، استبعاد العامل من المدرسة وإنهاء خدمته نهائيًا كونه يعمل بنظام الأجر، مع فتح تحقيق موسع واستدعاء ولي أمر التلميذة والاستماع لأقواله، وتكليف إدارة المدرسة بإعداد تقرير مفصل حول ملابسات ما جرى.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن الواقعة تشكل خطورة على أمن وسلامة التلاميذ، مشددة على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات مشابهة حفاظًا على الانضباط وحماية الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.