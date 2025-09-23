الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم بني سويف تحقق في واقعة تسليم تلميذة لوالدها من أعلى بوابة المدرسة (صور)

مدرسة أحمد زويل الابتدائية
مدرسة أحمد زويل الابتدائية للغات ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف واقعة مثيرة للجدل بمدرسة أحمد زويل الابتدائية للغات بإدارة سمسطا التعليمية عقب تداول مقطع مصور يظهر خروج تلميذة من المدرسة بطريقة غير مألوفة أثارت استياء أولياء الأمور، وقررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالة الواقعة إلى التحقيق.

<strong>واقعة مدرسة أحمد زويل الابتدائية للغات ببني سويف</strong>

تسليم تلميذة لوالدها من أعلى بوابة المدرسة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد عمال المدرسة بحمل تلميذة صغيرة بحقيبتها من فوق البوابة الحديدية وتسليمها إلى والدها الذي يعمل موجهًا تعليميًا، قبل المواعيد الرسمية لانصراف التلاميذ، وسط ذهول أولياء الأمور الذين وثقوا المشهد بالهواتف وأرسلوه إلى وكيلة الوزارة. 

 

وعلى الفور، قررت وكيل تعليم بني سويف، استبعاد العامل من المدرسة وإنهاء خدمته نهائيًا كونه يعمل بنظام الأجر، مع فتح تحقيق موسع واستدعاء ولي أمر التلميذة والاستماع لأقواله، وتكليف إدارة المدرسة بإعداد تقرير مفصل حول ملابسات ما جرى. 

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن الواقعة تشكل خطورة على أمن وسلامة التلاميذ، مشددة على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات مشابهة حفاظًا على الانضباط وحماية الطلاب.

