تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل واقعة تعدي نجل الفنان أحمد رزق على زميله بالضرب في مدينة 6 أكتوبر، أمام مول شهير.

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليه يدعى “يوسف.م” نجل رجل أعمال والمتهم “عمر” نجل الفنان أحمد رزق، أعمارهما 16 سنة، ويدرسان بنفس المدرسة.

وأشارت التحريات إلى أن مشادة نشبت بينهما أمام مول شهير بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها نجل الفنان أحمد رزق على المجنى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابات بالغة بطبلة الأذن.

 

رجل أعمال يتهم نجل الفنان أحمد رزق بالتعدى على نجله

وكان المقدم محمد راغب رئيس مباحث أكتوبر أول بمدير أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من رجل أعمال يفيد بتعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابنه، وقدم والد المجني عليه مقطع فيديو وصورا ترصد تفاصيل الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

