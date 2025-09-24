45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، إيداع المتهم في قضية هتك عرض الطفلة روناء البالغة من العمر 8 سنوات بإحدى المصحات النفسية والعصبية لمدة 45 يومًا، للتأكد من سلامة قواه العقلية ومدى أهليته للمثول أمام هيئة المحكمة.

محامية الطفلة المجني عليها

وأوضحت المحامية بثينة غنيم، وكيلة الطفلة المجني عليها، أن القرار جاء استجابة لطلب دفاع المتهم، مؤكدة أن التقرير الطبي المنتظر من المصحة سيكون الفيصل في تحديد الموقف القانوني للمتهم خلال الجلسات المقبلة.

ننشر حيثيات الحكم على عامل الشرقية المتهم بهتك عرض الطفلة "روناء" داخل حمام عمومي

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة في وقت سابق حيثيات حكمها الصادر في شهر أبريل الماضي بحبس عامل لمدة 15 سنة بعد إدانته بهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم التي حصلت عليه بوابة “فيتو”

وجاء في حيثيات الحكم التى حصلت عليه بوابة “فيتو"من بثينة غنيم محامية الطفلة: "أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وأنها تلتفت عما أثير من أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في يقين المحكمة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت السالف بسطها ووقر في يقين المحكمة أن المتهم هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر 8 أعوام بالقوة والتهديد محدثا إصابتها الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

