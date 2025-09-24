الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدًا، انطلاق حملة تبرعك حياة لدعم مرضى الأورام من برقين بالدقهلية

حملة تبرعك حياة في
حملة تبرعك حياة في الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية انطلاق حملة «تبرعك حياة» للتبرع بالدم لدعم مرضى الأورام، حيث تبدأ فعاليات الحملة غدًا الخميس بقرية برقين بمركز السنبلاوين، على أن تتواصل في جميع بنوك الدم التجميعية بمستشفيات الصحة بمحافظة الدقهلية حتى نهاية شهر سبتمبر.

غدًا.. انطلاق حملة «تبرعك حياة» لدعم مرضى الأورام من برقين بالسنبلاوين

وتأتي الحملة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطانات الدم، في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة «جانسن مصر»، وذلك بهدف سد الاحتياجات المتزايدة لمرضى أورام الدم من عمليات نقل الدم، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم باعتباره واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى.

 

الحملة تعكس حرص الدولة على دعم مرضى الأورام

وأكد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة تعكس حرص الدولة على دعم مرضى الأورام وتوفير الدم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين. وقال: «تبرعك بالدم قد يكون سببًا في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى جرعة دم عاجلة، والمشاركة في هذه الحملة واجب وطني وإنساني».

وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات الحملة تُقام تحت إشراف الدكتورة فاتن فتحي، مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، والتي تتابع تنظيم الحملة وضمان جاهزية بنوك الدم لاستقبال المتبرعين طوال فترة المبادرة.

 

توفير أكياس الدم بشكل مستمر يمثل شريان حياة لمرضى الأورام والطوارئ

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن توفير أكياس الدم بشكل مستمر يمثل شريان حياة لمرضى الأورام والمرضى في أقسام الطوارئ والعمليات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل فرصة لتعزيز رصيد بنوك الدم بما يضمن سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.

 

تجهيز الاستعدادات اللوجستية والطبية لإنجاح الحملة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فاتن فتحي، مدير إدارة بنوك الدم، أن المديرية وفرت كافة الاستعدادات اللوجستية والطبية لإنجاح الحملة، مؤكدة أن فرق العمل مدربة ومؤهلة لاستقبال المتبرعين وتسهيل الإجراءات لهم، وأن كل تبرع بالدم يخضع للفحوصات اللازمة لضمان سلامة المتبرع والمريض على حد سواء.

 

دعوة للمشاركة الفاعلة في الحملة

ودعت مديرية الصحة بالدقهلية المواطنين للمشاركة الفاعلة في الحملة والتوجه إلى مقار بنوك الدم بجميع مستشفيات المحافظة، مؤكدة أن كل تبرع يمثل بارقة أمل لمرضى الأورام الذين يخوضون رحلة علاجية شاقة.

