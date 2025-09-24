الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منذ كلمة نور الدين الأتاسي عام 1967، الشرع أول رئيس سوري يتحدث بالأمم المتحدة (فيديو)

نور الدين الأتاسى
نور الدين الأتاسى يمين الصورة، فيتو

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول رئيس سوري يشارك في هذا التجمع منذ 6 عقود مضت، منذ مشاركة الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي عام 1967.

خطاب نور الدين الأتاسي في الأمم المتحدة

ورغم إلقاء الرئيس السوري الأسبق، نور الدين الأتاسي لخطاب سوريا في الأمم المتحدة عقب هزيمة يونيو 1967 واحتلال إسرائيل للجولان السوري، تعمّد لاحقا نظام حافظ الأسد الغياب عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار بعثي مفاده "لا مشاركة قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة"، بحسب دراسة مركز جسور.

وأورث حافظ الأسد ابنه بشار الأسد العزلة ذاتها، فالأب لم يزر الولايات المتحدة قط ولم يشارك في محافلها "لأسباب أيديولوجية بعثية"، وبعد إدراج سوريا على قوائم الإرهاب لم يكترث الأسد الأب أو حافظ الابن بمحاولة رفع الدولة من تلك القوائم.

كلمة أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا منذ 60 عاما وقعت تحكت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

 

وتابع، أن النظام السابق –الأسد- استخدم أبشع أنواع التعذيب، من التعذيب في السجون، والتهجير القسري، واستخدم المخدرات كسلاح ضد الشعب، ومزق شعبنا، واستخدم قوات أجنبية وميليشيات وعصابات، وامتهن دولتنا الجميلة.

 

واستطرد الرئيس السوري، أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعمل على انتهاك سيادة الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوارها ضد العدوان الإسرائيلي.

نتنياهو: المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز ستبقى منزوعة السلاح

جيش الاحتلال يزعم العثور على 3 أطنان أسلحة في جبل الشيخ السوري

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع نور الدين الأتاسي الجمعية العامة للامم المتحدة الرئيس السوري إسرائيل حافظ الأسد الرئيس السوري أحمد الشرع هزيمة يونيو 1967

مواد متعلقة

أحمد الشرع: هناك أطراف داخلية وخارجية تحاول إثارة النعرات في المجتمع السوري

أحمد الشرع: لا أثق بإسرائيل لكن التوصل لاتفاق أمني معها لا مفر منه

بعد وصفه الاتفاق مع إسرائيل بالضرورة، ترتيبات للقاء أحمد الشرع وترامب في نيويورك

أحمد الشرع: المحادثات مع إسرائيل دخلت مرحلة "جدية وحساسة"

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads