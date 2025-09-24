منذ كلمة نور الدين الأتاسي عام 1967، الشرع أول رئيس سوري يتحدث بالأمم المتحدة (فيديو)

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول رئيس سوري يشارك في هذا التجمع منذ 6 عقود مضت، منذ مشاركة الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي عام 1967.

خطاب نور الدين الأتاسي في الأمم المتحدة

ورغم إلقاء الرئيس السوري الأسبق، نور الدين الأتاسي لخطاب سوريا في الأمم المتحدة عقب هزيمة يونيو 1967 واحتلال إسرائيل للجولان السوري، تعمّد لاحقا نظام حافظ الأسد الغياب عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار بعثي مفاده "لا مشاركة قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة"، بحسب دراسة مركز جسور.

وأورث حافظ الأسد ابنه بشار الأسد العزلة ذاتها، فالأب لم يزر الولايات المتحدة قط ولم يشارك في محافلها "لأسباب أيديولوجية بعثية"، وبعد إدراج سوريا على قوائم الإرهاب لم يكترث الأسد الأب أو حافظ الابن بمحاولة رفع الدولة من تلك القوائم.

كلمة أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا منذ 60 عاما وقعت تحكت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

وتابع، أن النظام السابق –الأسد- استخدم أبشع أنواع التعذيب، من التعذيب في السجون، والتهجير القسري، واستخدم المخدرات كسلاح ضد الشعب، ومزق شعبنا، واستخدم قوات أجنبية وميليشيات وعصابات، وامتهن دولتنا الجميلة.

واستطرد الرئيس السوري، أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعمل على انتهاك سيادة الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوارها ضد العدوان الإسرائيلي.

