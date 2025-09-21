الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات الزقازيق تقضي بسجن معلم 10 سنوات تعدى على طالبة خلال درس خصوصي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية مدرسًا بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على طالبة بالصف الأول الثانوي خلال إعطائها درسًا خصوصيًا، مما أدى إلى حملها.

بعد 7 أشهر من الجريمة، جنايات الزقازيق تقضي بإعدام جزار أنهى حياة زميله

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "أ.ع"43 عامًا، مدرسًا مقيمًا بمركز الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "ج.أ" 16 عامًا.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم 

وذكر أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم استغل صغر سن المجني عليها وارتكب الجريمة دون استخدام القوة أو التهديد، ما أسفر عن حملها، بحسب ما ورد في التحقيقات.

يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات: على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

محاكمة المتهم بالتعدي جنسيا علي طالبة بالشرقية معاقبة مدرس تعدي جنسيا علي طالبة بالشرقية جرائم محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية

