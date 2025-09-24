الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام لجيش الاحتلال: أسراكم في خطر إذا لم تتراجعوا للخلف فورا

القسام، فيتو
القسام، فيتو

حذرت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء جيش الاحتلال أنه كلما زاد توسيع عملياته بمدينة غزة سيزداد الخطر على أسراه لهذا تراجعوا للخلف فورا".

 

القسام تعلن استهداف دبابتي ميركافا وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح جنوبي غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف دبابتي ميركافا وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.


ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إثر انفجار مسيرة في إيلات لـ 22

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين جراء انفجار طائرة مسيّرة سقطت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، إلى 22 مصابا في حادث أثار حالة من القلق الأمني والعسكري.

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الطائرة المسيّرة انفجرت داخل مدينة إيلات، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، نُقل أصحابها لتلقي العلاج في المستشفيات.

 

فشل القبة الحديدية

وأكدت الإذاعة أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض الطائرة قبل وصولها إلى هدفها، رغم إطلاق عدة صواريخ اعتراض باتجاهها.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب فشل عملية الاعتراض، وسط مخاوف من ثغرات في منظومات الدفاع الجوي.

