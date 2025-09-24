الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضيف مميز، بيراميدز يحتفل بكأس القارات الثلاث على طائرة العودة (فيديو وصور)

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

احتفلت بعثة فريق نادي بيراميدز  احتفالا خاصا ب كأس القارات الثلاث بالطائرة التي تقل الفريق من مطار الملك عبد العزيز في جدة عائدة إلى القاهرة بعد التتويج باللقب أمس على حساب الأهلي السعودي.

ونشر نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرحبا بالكأس: "تذكرة إضافية لضيف مميز".

ونشر فيديو وصورا خاصة للكأس في الطائرة رفقة اللاعبين.

 

https://www.facebook.com/share/v/1CJLLWXhZU/

 

 

بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

 

 

وتصل البعثة إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

 

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة 3-1  في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

 

بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجازًا عالميًّا لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز كأس القارات الثلاث الأهلي السعودي الإنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال

مواد متعلقة

أبو جبل يقود تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا بالدوري

أيمن الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري المصري

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

بعثة بيراميدز تغادر جدة بعد الفوز على الأهلي السعودي (صور)

بيراميدز لـ يورتشيتش بعد الفوز بلقب كأس القارات الثلاث: "عم المجال كله"

بعد الفوز بلقب القارات الثلاث، موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

أول هاتريك لـ ماييلي مع بيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads