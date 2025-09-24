وزيرة البيئة تتابع مشروعات التطوير بمحمية رأس محمد

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات الجارية وأعمال التطوير بالمحمية.

وخلال الجولة، وجهت الوزيرة بسرعة التفعيل الكامل لمنظومة التحصيل الإلكتروني داخل المحمية، والانتهاء من تركيب الشمندورات وصيانة مراكب الرصد البحري لإحكام السيطرة على الأنشطة البحرية وحماية الشعاب المرجانية.

كما شددت على سرعة استكمال تطوير المبنى الإداري الجديد لمحميات جنوب سيناء وتشغيل مركز التدريب الملحق به، بما يدعم جهود حماية التنوع البيولوجي وبناء قدرات العاملين.

وتفقدت الوزيرة معامل الرصد البحري لمتابعة حالة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، إلى جانب جولة داخل مركز الزوار ومنطقة التخييم، حيث استعرضت الدور التوعوي والتثقيفي للمركز في تعزيز السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما زارت الوزيرة منطقة المانجروف، مؤكدة أهميتها البيئية كحاجز طبيعي يحمي السواحل ويسهم في الحفاظ على النظم البيئية الحساسة واستدامتها للأجيال القادمة. وشددت على ضرورة إنهاء أي مشكلات إدارية أو فنية داخل المحمية، مشيرة إلى أن رأس محمد تُعد من أهم المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما تحتويه من شعاب مرجانية وكائنات نادرة، فضلًا عن كونها محطة رئيسية للطيور المهاجرة.

وجاءت الجولة بحضور قيادات وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وعدد من الباحثين والعاملين بالمحميات، في إطار خطة الدولة لتعزيز السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن محمية رأس محمد، التي أُعلنت كأول محمية طبيعية في مصر عام 1983، تمتد على مساحة تقارب 850 كم²، وتضم أكثر من 220 نوعًا من الشعاب المرجانية، ونحو 1000 نوع من الأسماك، بالإضافة إلى الكائنات البحرية النادرة ومنطقة المانجروف، مما يعزز قيمتها العالمية كوجهة للسياحة البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.