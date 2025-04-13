محطات في قضية هتك عرض الطفلة روناء بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في 6 مارس الماضي، جريمة شنيعة أثارت الرأي العام بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره، وهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان، ما أدى إلى إصابتها بنزيف، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث تم ضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان في نهاررمضان

تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس من ذات العام عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق المتهم"خيري. ص.ع.م"34عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا لاتهامه فى في واقعة التعدي على الطفلة " روناء.ع ".

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، صحة الواقعة وأن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية فى الحي العاشر أثناء تواجدها مع والدتها التى تعمل بائعة فى السوق وقام بالدلوف خلفها وغلق الباب عليها وشل مقاومتها بالتهديد ومنعها من الاستغاثة متعديا عليها محدثا ما بها من إصابات وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة، اعترف المتهم بجريمته.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان في نهاررمضان،فيتو1

فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة، وكما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وأخطرت نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها إجراءات قانونية صارمة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: زوجتي كانت بترفض ممارسة العلاقة الزوجية وأنا مضطرب نفسي

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم، الذي أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا: "فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

المتهم اثناء مثوله امام هيئة المحكمة،فيتو

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة بعد تحسن حالتها ووالدتها وشهادات شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال المجني عليها والمتهم.

حبس مرتكب الواقعة علي ذمة التحقيقات

وأمرت نيابة العاشرمن رمضان بحجز المتهم بالتعدي جنسيا على الطفلة، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

كواليس جلسة تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

وفاجأ محامي المتهم قاضي المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان خلال جلسة التجديد بتقديم شهادة معاملة أطفال لمرتكب الجريمة الشنيعة، مؤكدا أن موكله فاقد الأهلية وغير مدرك لطبيعة أفعاله وقت ارتكابه الواقعة، إلا أن القاضي باغت الأخير بسؤال كشف من خلاله أن المذكوربكامل قواه العقلية ومدرك لأفعاله تماما.

فيما تمسكت محامية الطفلة المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالطعن بالتزويرعلى المستند الذي بحوزة محامى المتهم.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان تجديد حبس المتهم15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اثناء مناقشة محامى المتهم،فيتو

إصابة زوجة المتهم بهتك عرض الطفلة روناء بصدمة شديدة

هتك عرض الطفلة روناء، وفي أول تعليق لها على الجريمة التى ارتكبها زوجها في حق طفلة بريئة، نفت زوجته ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أو لسان زوجها من رفضها طلب معاشرته لافتة إلى أنها لم تره قبل الواقعة بنحو48 ساعة تقريبا.

وأضافت:"أصبت بصدمة شديدة فور مشاهدتي مقاطع الفيديو المتداولة له على منصات التواصل الاجتماعي وهو في حالة إعياء شديدة بعد التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل الأهالي بعد ضبطه أثناء محاولته هتك عرض الطفلة روناء، وفي حال ثبوت التهمة عليه لن أتردد في رفع دعوى خلع ضده".

والد المتهم بهتك عرض طفلة العاشر:ابنى معاق ذهنيا ولديه شهادة 5%

فيما عبروالد المتهم عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمورفي واقعة قيام نجله بهتك عرض الصغيرة في نهاررمضان، مشيرا إلى أن ابنه يعانى من إعاقة ذهنية وغير مدرك لأفعاله وقت ارتكابه الجريمة قائلا:"لو تبين بعد تقرير الطب الشرعي أن ابنى سليم وبكامل قواه العقلية سأطالب بإعدامه في ميدان عام".

وأضاف:“نجلي يعانى من إعاقة ذهنية وكل الجيران والأقارب يعلمون ذلك ولديه شهادة 5% وقدمها المحامى لجهات التحقيق، كما أن نجلي الثانى يعاني من نفس المشكلة ما عدا ابنتى الصغري”.

وأشاروالد خيري إلى أن نجله تزوج من إحدى جيرانه منذ 20 سنة تقريبا وتعمل عاملة في مصنع بالعاشروكانت تعلم حالته الصحية وتساعده على توفير نفقات البيت.

تقرير الطب الشرعي يثبت صحة التقرير المبدئى

قالت بثينة غنيم محامية الطفلة المجنى عليها: إن تقريرالطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي بوجود شرخ ونزيف وآلام إثر التعدي على الطفلة وهتك عرضها دون فقد عذريتها نافية ادعاءات محامى المتهم ووالده بانه يعانى من تأخرعقلي قائلة:"ده شخص متزوج وانجب ومؤمن عليه من قبل احدى الشركات التجارية.

إحالة المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للجنايات

وأمرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

وقد أسند أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة للمتهم ارتكابه واقعة التعدى على الطفلة وتعرضها لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء طبقا لما ورد بتقريرالطب الشرعي وتم إحالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق.

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة علاوة على إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وشهدت الجلسة التى استمرت نحو 35 دقيقة فقط محاولة محامى الجانى بهتك عرض الطفلة تبرئة موكله ومطالبته لهيئة المحكمة بضرورة عرضه على لجنة ثلاثية من مصحة الطب النفسي والعقلي لفحص مدى قواه العقلية والنفسية زاعما أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته، خاصة أنه وفق تقرير طبي بحالته صادرمن عين شمس يؤكد أن عمره العقلي 10 سنوات ونصف فضلا عن أن نسبة ذكائه لاتتعدى 31% كما شكك في شهادة الشهود وهو ما قابلته محامية الطفلة بتقديم اوراق رسمية تثبت ان المتهم متزوج من سنوات ولديه ابناء ومؤمن عليه من احدى الشركات التجارية وبكامل قواه العقلية.

لحظة النطق بالحكم علي المتهم،فيتو

كم شهدت الجلسة مرافعة مؤثرة لوكيل النيابة أبكت الحضورحيث وصف ما حدث للطفلة روناء بأنه “الجريمة في أقبح صورها وتبتلع كل معاني السمو والعلياء وكأنما الدنيا خلت من أمن وأمان والعجب كل العجب أن ما حدث وقع في شهررمضان المبارك، فالماثل أمام هيئة المحكمة تجرد من كل ما عرفته الإنسانية” مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وهي المؤبد".

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