أخبار الاقتصاد اليوم.. 400 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب.. تراجع جديد في أسعار سيارات جيتور T1 وT2 2026

تبدأ من 1.3 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا 2026 في السوق المحلي

سيارات تويوتا… كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، أسعار سيارات كورولا موديل 2026 خلال شهر سبتمبر داخل السوق المصري لتبدأ سعرها محليًا من 1.300.000 الف جنيه مما يجعلها تلائم جميع الفئات داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات تويوتا في السوق المصري

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات تويوتا ومواصفاتها داخل السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري وهي:-

يصل سعر الفئة Active نحو مليون و300 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية Comfort نحو مليون و400 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة Smart نحو مليون و500 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة Smart with نحو مليون و600 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة Elegance نحو مليون و650 ألف جنيه

حصلت سيارات تويوتا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى 154 نيوتن/ متر، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.



مواصفات سيارات تويوتا كورولا

وسائد هوائية أمامية

فرامل مانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

أنظمة مساعدة للفرامل

مثبت سرعة

وحساسات ركن أمامية وخلفية.

رشاشات للمصابيح الأمامية

مرايات ضم كهربائية

حساسات مطر أوتوماتيكية

فتحة سقف وجنوط رياضية

بالإضافة إلى عتبة رياضية داخلية.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم (آخر تحديث)



استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.13 جنيه للشراء.

-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.16 جنيها للشراء.

-48.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.16 جنيها للشراء.

-48.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.16 جنيها للشراء.

-48.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.16 جنيها للشراء.

-48.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.16 جنيها للشراء.

-48.26 جنيها للبيع.

رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا يوجد مسار للسياسة النقدية خال من المخاطر



قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: إن توقعات سوق العمل والتضخم تواجه مخاطر، مؤكدًا وجهة نظره بأن صناع السياسات النقدية ربما يواجهون طريقا صعبا في ظل محاولتهم دراسة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأضاف باول، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أعدت لفعالية في غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيلاند: "تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى الارتفاع، بينما تتجه مخاطر التوظيف إلى الانخفاض وهو وضع صعب".

وتابع: "إن المخاطر المتناقضة تعني أنه لا يوجد طريق خالٍ من المخاطر".

ولم يقدم باول أي تلميحات بشأن ما إذا كان سيدعم خفضًا إضافيًا للفائدة في اجتماع "الفيدرالي" المقبل في أكتوبر.

وتكرر ملاحظات باول، ما قاله في مؤتمر صحفي يوم 17 سبتمبر عقب خفض الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي للمرة الأولى في 2025 إلى نطاق 4% و4.25%، حيث وصف الخطوة آنذاك بأنها "خفض لإدارة المخاطر" استجابة لمؤشرات متزايدة على ضعف سوق العمل.

تشير البيانات الأخيرة، إلى جانب مراجعات للأرقام السابقة، إلى تباطؤ حاد في خلق الوظائف، وهو ما يحاول المسؤولون تقييمه. وقد تعقّد هذا الوضع بسبب تراجع عرض العمالة في ظل تشديد الرئيس دونالد ترامب سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.

البورصة تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة



عقدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حواريا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز الحوار المجتمعي وتوطيد قنوات التواصل مع الأطراف الفاعلة في سوق المال.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد صبري – نائب رئيس البورصة، حيث استعرض مع قيادات شركات الوساطة مجموعة من التطورات والإجراءات التنظيمية المقترحة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءته وجاذبيته للاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.



تناول الاجتماع استعراض محاور العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل: تفعيل سوق المشتقات المالية وتفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) مما يتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة وعمق السوق.

واستعرض رئيس البورصة خطط تفعيل أدوار صانع السوق (Market Maker) ومزود السيولة (Liquidity Provider) وطبيعة عملهما، وأثر ذلك على رفع معدلات التداول مما يعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.



صرّح الدكتور إسلام عزام أن شركات الوساطة تمثل ركيزة أساسية في منظومة سوق المال المصري، مؤكدًا أن نجاح الخطط المستقبلية يستلزم تعزيز التعاون المستمر مع مختلف الأطراف.

وأوضح أن تنويع الأدوات والآليات المستحدثة يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. وأضاف أن البورصة تستعد حاليًا لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار والقيد، إلى جانب تطبيق خطة متكاملة لنشر الثقافة المالية.

وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس البورصة ونائبه إلى مقترحات ممثلي شركات الوساطة، مؤكدين على استمرار الحوار الدائم لما فيه صالح السوق والمستثمرين.



تراجع جديد في أسعار سيارات جيتور T1 وT2 2026

خفض الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، أسعار موديلاتها T1 وT2 2026، بقيمة تصل إلى 110 ألف جنيه مصري، وذلك بعد تحقيقها أداءً مميزًا في المبيعات منذ طرحها رسميًا بالسوق المصري.



وطرح الوكيل الوكيل المحلي موديلات 2026، بانخفاض 90 ألف جنيه على سيارة جيتور T2 ليصبح سعرها 1,775,000 جنيه، فيما انخفضت أسعار جيتور T1 بقيمة 110 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,585,000 جنيه،



ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على سيارات جيتور، الأمر الذي جعل التخفيضات خطوة يُنظر إليها باعتبارها استجابة مباشرة لرغبات العملاء وتأكيدًا على التزام قصراوي جروب بتوفير خيارات أكثر تنافسية.

جيتور 2026 T2: تصميم عصري وتجهيزات متطورة.



وتتمتع جيتور 2026 T2 بتصميم عصري يجمع بين القوة والعملية، حيث تأتي بمظهر خارجي رياضي مع خطوط بارزة تعكس شخصية السيارة متعددة الاستخدامات. أما المقصورة الداخلية فتوفّر مساحة رحبة وتجهيزات راقية مثل المقاعد الجلدية، والتحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية، ونظام تكييف ثنائي المناطق، إلى جانب سقف بانورامي واسع يمنح شعورًا بالراحة والانفتاح. وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 184 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات، بنظام جر أمامي يتناسب مع متطلبات القيادة اليومية. كما جُهزت بشاشة لمسية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، إلى جانب باقة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل الوسائد الهوائية المتعددة، ونظام الثبات الإلكتروني، ومراقبة النقطة العمياء.



وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 غدًا الأربعاء



يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بدون تبكير، ومن المقرر صرف المرتبات للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارا من 24 في الشهر نفسه.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.





جمعية الاكتواريين تستضيف المنتدى الإقليمى لعام 2025 بالقاهرة السبت المقبل



تستضيف جمعية الاكتواريين (SOA)، أكبر منظمة مهنية اكتوارية في العالم “المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين لعام 2025” وذلك في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والشريك الاستراتيجي اتحاد شركات التأمين المصرية (IFE).

حيث سيجمع المنتدى خبراء اكتواريين وقادة شركات التأمين وخبراء ماليين وأكاديميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا (MEASA) لاستكشاف موضوع: اعداد جيل متطور من الخبراء الاكتواريين: تطوير مهنة الخبير الاكتواري.

سيبدأ المنتدى بحفل استقبال في 27 سبتمبر، يعقبه يومان من الجلسات في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر.

ويتضمن البرنامج كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تتناول الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتشكل بفعل مخاطر وفرص جديدة، من بينها تغير المناخ، المخاطر السيبرانية، الصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأعرب زين إبراهيم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بجمعية الاكتواريين، عن أن استضافة المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين في القاهرة يعد محطة مهمة لمهنة الاكتواريين في المنطقة.



وقال: "كجزء من رسالتها العالمية، تنظم الجمعية منتديات إقليمية بهدف تطوير التعليم الاكتواري، تعزيز النمو المهني، وإطلاق أفكار جديدة. ومن خلال دعم رعاتنا وشركائنا، نعمل على خلق منصة للتعاون والابتكار والنمو تترك أثرًا طويل المدى. وتُعد القاهرة المكان الأمثل لهذه الحوارات المهمة، ونتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الاكتواري في سبتمبر المقبل.

البورصة تنهي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على تباين وتربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.493 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 43552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15881 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10501 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13978 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.





400 جنيه زيادة، الجنيهات الذهب تشتعل فى الصاغة



الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب، بشكل كبير من جديد، خلال حركة التعاملات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بقيمة 400 جنيها، ليسجل نحو 40800 جنيها، وهذا بعد الارتفاعات الكبيرة للأسعار عالميًّا.

ويعد الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا يتوارثه الناس هدية في مناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويُعدُّ رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرًا يستمد جذوره من الماضي.

ويعد الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة.













