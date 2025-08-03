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اقتصاد

بتخفيضات تصل إلى 194 ألف جنيه، تراجع أسعار سيارات جيتور خلال أغسطس

تخفيضات على سيارات
تخفيضات على سيارات جيتور، فيتو

استقبلت سيارات جيتور مطلع شهر أغسطس الجاري بتراجع في  أسعار الموديلات، بتخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 194 ألف جنيه على بعض الطرازات مقارنةً بالموديلات السابقة.

الأسعار الجديدة لسيارات جيتور في السوق المحلي 

وينعكس ذلك على نسب المبيعات، وجاءت الأسعار الجديدة لسيارات جيتور في السوق المحلي على النحو التالي:

جيتور X70 Plus المجمعة محليًا موديل 2025 تُعرض بسعر يبلغ 1,130,000.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه.

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه.

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه.

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