اقتصاد

تراجع التضخم السنوي في العراق بنسبة 1% خلال أغسطس

التضخم في العراق
التضخم في العراق

انخفض معدل التضخم السنوي في العراق خلال أغسطس الماضي بنسبة 1%، مقارنة مع مستويات أغسطس من العام الماضي، وفق ما أفادت به وزارة التخطيط في بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

تراجع التضخم في العراق 

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: «إن معدل التضخم سجل ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8%، مقارنةً مع شهر يوليو الذي شهد انخفاضًا بمعدل 0.1%».

عزا الهنداوي، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار 3 أقسام رئيسة، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 1.7%، وقسم السكن 0.1%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.6%.

في المقابل، تراجعت 4 أقسام أخرى في أسعارها خلال أغسطس الماضي، فيما استقرت أسعار 5 أقسام عند مستوياتها المسجلة في شهر يوليو الماضي.

خطة التنمية الخمسية

أكدت وزارة التخطيط العراقية، الشهر الجاري، تركيز خطة التنمية الخمسية (2023 – 2028) على تفعيل الإيرادات غير النفطية، مع إعطاء أولوية واضحة للمشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ووضعت الخطة لتكون مرنة، وأخذت في الاعتبار تقلبات الأسعار والتحديات الناتجة عن الأزمات السياسية والحروب وحالة عدم اليقين العالمية، وفق المتحدث باسم الوزارة.

بيّن أن الوزارة ركزت على تعزيز الأنشطة غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات من مصادر متعددة لتقليل الاعتماد على النفط.

كما أشار إلى أن الخطة وضعت بمسارين رئيسيين: الابتكار في معالجة المشكلات وبرمجة الفعل التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الثوابت والمتغيرات.

تصنيف ائتماني

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، عن نجاح العراق في الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند «B-/B»  مع نظرة مستقرة.

يعد التصنيف إشارة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار ثقة المؤسسات الدولية بالمسار المالي والإصلاحات الحكومية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويشكل خطوة داعمة لجهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار العمل على تطوير إدارة المالية العامة، وتنويع الإيرادات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي.

