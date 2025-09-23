البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 35300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 43429 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15844 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14039 نقطة.

تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.492 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 35210 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 43349 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15824 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14032 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة.

