الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 35300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى  43429 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15844 نقطة.

 

كما ارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14039 نقطة.

 

تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.492 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 35210 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 43349 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15824 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14032 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة.

