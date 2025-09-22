خبير: صعود الذهب عالميا يربك حركة البورصة المصرية خلال سبتمبر

البورصة المصرية، أكد الخبير بأسواق المال الدكتور نبيل فرج أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب عالميا خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري ألقت بظلالها على حركة البورصة المصرية، خاصة مع توجه جزء من السيولة الاستثمارية نحو المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن وقت التذبذبات الاقتصادية.

المستثمرون يتحولون للملاذ الآمن

وأوضح نبيل فرج أن صعود الذهب عالميًا لمستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات استمرار خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار، جعل شريحة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات يعيدون النظر في مكونات محافظهم الاستثمارية وقال: “هناك تحول نسبي في الاهتمام من الأسهم عالية المخاطر إلى أدوات أقل مخاطرة مثل الذهب، وهو ما ينعكس على أحجام التداول داخل السوق المصري”.

البورصة المصرية مازالت تملك فرصا جيدة

وأشار إلى أن البورصة المصرية مازالت تملك فرصا جيدة خلال ما تبقى من سبتمبر، خاصة مع قوة بعض القطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات والعقارات، لكن استمرار صعود الذهب عالميًا قد يضغط على شهية المخاطرة، ويحد من موجات الصعود الكبيرة على بعض الأسهم.

المستثمر الأجنبي يراقب التطورات العالمية بعناية

وأضاف فرج أن المستثمر الأجنبي يراقب التطورات العالمية بعناية، وأن الذهب دائمًا ما يمثل مؤشرًا على حالة عدم اليقين. “كلما ارتفع الذهب، فهذا يعكس تخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تقلبات في السياسات النقدية، وهو ما يترجم إلى حذر في قرارات الاستثمار بالبورصات الناشئة ومنها مصر”.

واختتم خبير أسواق المال حديثه بالتأكيد أن التأثير لن يكون سلبيا بالكامل، إذ أن جزءًا من المستثمرين يستغلون تذبذبات السوق في اقتناص فرص بأسعار أقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.