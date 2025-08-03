أسعار ومواصفات سيارة جيتور X90 Plus في السوق المصري

طرح منذ قليل الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، سياراتها X90 Plus، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدام (SUV) ذات السبعة مقاعد، في السوق المصري، بمواصفات أكثر تطورًا ومزايا تنافسية تُعزز من جاذبيتها بمعايير عالمية من حيث الأداء، والأمان والرفاهية.



مواصفات سيارات جيتور X90 Plus



وتأتي النسخة الأحدث من سيارة جيتور X90 Plus ضمن فئة Luxury بمجموعة من التجهيزات المتطورة التي تعزز مستويات الأمان والراحة والرفاهية، حيث زوّدت السيارة بنظام المساعدة في تغيير المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، بالإضافة إلى مستشعر فتح الشنطة الخلفية بحركة القدم لسهولة الاستخدام.

كما تأتي السيارة مزودة بتنبيه عند فتح الأبواب، ونظام تنبيه لحركة المرور الخلفية عند الرجوع، مما يعزز من سلامة الركاب في جميع الظروف. ولضمان تجربة قيادة أكثر تطورًا، تضم X90 Plus شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب مقعد كهربائي مخصص للراكب الأمامي، وفتحات تكييف مخصصة للصف الثالث لضمان راحة جميع الركاب.

وتتميز السيارة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر (1.6TGDI) يولد قوة 197 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 275 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات لضمان قيادة انسيابية وأداء فعّال على الطرق المختلفة.

كما تتميز بهيكل SUV أنيق بخمسة أبواب وسبعة مقاعد، مع أبعاد خارجية تبلغ 4858 مم طولًا، 1925 مم عرضًا، و1780 مم ارتفاعًا، إلى جانب قاعدة عجلات طويلة بطول 2850 مم، ما يوفر مساحات واسعة للركاب في الصفوف الثلاثة.

كما تأتي السيارة بسعة تخزين مرنة تتراوح بين 104 إلى 1052 لترًا، وسعة خزان وقود تبلغ 57 لترًا، وتعتمد جيتور X90 Plus على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون وخلفي مستقل متعدد الوصلات، إلى جانب نظام توجيه كهربائي EPS وفرامل يد كهربائية EPB، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وثابتة حتى على الطرق غير المستوية. كما تأتي السيارة مزودة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة (255/45 R20) تضفي طابعًا رياضيًا على المظهر الخارجي.

وفيما يتعلق بوسائل الأمان، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية أمامية لكل من السائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية، ما يعزز من مستوى الحماية داخل المقصورة.

تُطرح سيارة جيتور X90 Plus في السوق المصري لأول مرة بفئة واحدة، وبسعر تنافسي يبلغ 1,520,000 جنيه لموديل 2026، و1,470,000 جنيه لموديل 2025، وتأتي السيارة بضمان على المحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وضمان شامل على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم، كما تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر على جميع طرازات جيتور لفترة محدودة.



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