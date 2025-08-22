ارتفاع سعر الذهب 1% مع تلميح جيروم باول لخفض الفائدة في سبتمبر

ارتفع سعر الذهب، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، مشيرا إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 3,375.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:03 صباحا في نيويورك، في حين تراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري.

خطاب باول في ندوة جاكسون هول

قال باول في خطاب ألقاه الجمعة خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج: "استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيح لنا المضي بحذر في النظر في أي تغييرات بموقفنا حيال السياسة النقدية. مع ذلك، فإن وجود السياسة النقدية في موقف مقيِّد، إلى جانب التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر، قد يستدعي تعديل هذا الموقف".

تزايد رهانات خفض الفائدة

عزز المتداولون رهاناتهم على خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد خطاب باول، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1%، ويستفيد الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

انتعاش سعر الذهب

وقالت إيوا مانثي، خبيرة استراتيجيات السلع في مجموعة "آي إن جي"، إنه مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد الخطاب، قد يكون الذهب على وشك تسجيل مستوى قياسي جديد.

ويعتبر خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "العامل الوحيد الذي كان غائبا لإعادة إحياء هذا الانتعاش الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام".

أدت توقعات خفض تكاليف الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية، إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي في أبريل، ولا يزال مرتفعًا بأكثر من 28% هذا العام.

وظل المعدن النفيس يتحرك في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن مراقبي السوق، بما في ذلك وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة "UBS"، يتوقعون مزيدًا من الارتفاع.

