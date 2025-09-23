الكراث يحمي من السرطان وأمراض القلب

فوائد الكراث، الكراث من الخضروات الخضراء التى تشبه البصل فى مذاقها ويستخدم فى عمل الطعمية وفى الطهى بشكل عام، وله شهرة واسعة فى العالم العربى لنكهته المميزة.

وفوائد الكراث، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكراث من الخضروات المميزة التي تنتمي إلى نفس العائلة النباتية التي ينتمي إليها البصل والثوم، ويعرف بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، كما يستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض.

وأضافت منى، يدخل الكراث في إعداد الكثير من الأطباق سواء في الشوربات أو السلطات أو الطواجن، ويعد إضافة غنية بالعناصر المفيدة للجسم.

الكراث غني بالفيتامينات والمعادن

وتابعت، أن الكراث يحتوي على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية مثل:

فيتامين A المهم لصحة العينين والرؤية.

فيتامين C الذي يعزز المناعة ويحمي الجسم من العدوى.

فيتامين K الضروري لصحة العظام وتجلط الدم.

الفولات (فيتامين B9) الذي يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء ويقي من فقر الدم.

معادن أساسية مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد الكراث الصحية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الكراث التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الكراث على مركبات الكبريت والفلافونويدات التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد البوتاسيوم الموجود فيه على ضبط ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه.

يعمل على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

الكراث غني بالألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك.

يساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقوي صحة الجهاز الهضمي.

يقلل من الانتفاخات ويسهل حركة الأمعاء.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز الكراث مناعة الجسم في مواجهة الفيروسات والبكتيريا.

يساعد في تقليل الالتهابات وتسريع التئام الجروح.

الكراث يحتوي على مادة اللوتين والزياكسانثين، وهما من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي العين من التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، ويحافظ على صحة الشبكية ويحمي من ضعف النظر مع التقدم في العمر.

يحتوي على فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشتها، ويعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يحافظ على كثافة العظام.

الكراث منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تقليل الشهية وبالتالي دعم الحميات الغذائية للتخسيس.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكراث تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة الجلد ومرونته، كما يساعد على الوقاية من التجاعيد المبكرة.

الألياف ومركبات الكبريت في الكراث تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ويساهم في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يحتوي الكراث على مركبات كبريتية وأحماض فينولية تعمل كمضادات للأكسدة، مما يقلل من خطر نمو الخلايا السرطانية.

أظهرت بعض الدراسات أن الخضروات من عائلة البصل والثوم ومنها الكراث، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

