السبت 14 سبتمبر 2024
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امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

امرأة تستخدم صبغة
امرأة تستخدم صبغة شعر، فيتو

أفاد موقع روسيا اليوم، بأن فريق من الباحثين اكتشفوا أن أحد مكونات صبغة شعر استخدمتها امرأة فرنسية، تسبب في إصابتها باعتلال الشبكية الذي حرمها من الرؤية لفترة وجيزة.

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر 

وقال فريق البحث الفرنسي، بقيادة الدكتور نيكولاس تشيرباز، طبيب العيون في مستشفى "إدوارد هيريوت" في ليون، إن مثل هذه الحالات قد تكون نادرة، لكن نشر الوعي بالخطر "قد يسمح بالتفكير الفوري في أنواع الصبغات المستخدمة"، حتى لا تتضرر العيون بشكل دائم.

وفي تقرير الحالة، تبين أن المرأة (عمرها 61 عاما) لجأت إلى الأطباء وهي تعاني من ضبابية الرؤية بشكل تدريجي في كلتا العينين بعد أيام قليلة من صبغ شعرها بصبغة تحتوي على أمينات عطرية.

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صبغة شعر الشبكية ليون العيون أمينات عطرية

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