فوائد البصل، يقوي المناعة ويخفف التهابات المفاصل والروماتيزم

فوائد البصل، البصل من الخضراوات الشهيرة التى لها نكهة مميزة ورائحة نفاذة ويستخدم فى الطهى على مستوى العالم، لأنه يصفى مذاق مميز للأطعمة خاصة اللحوم.

وفوائد البصل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البصل من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان واستخدمها في طعامه ودوائه، حيث وُجدت نقوش فرعونية تشير إلى أهميته في حياة المصريين القدماء، كما ذكر في الطب الصيني والهندي والإغريقي كعلاج للعديد من الأمراض، ويتميز البصل بطعمه اللاذع ورائحته القوية، ويستخدم في مختلف المطابخ حول العالم سواء نيئ أو مطبوخ، كما يستخلص منه عصير وزيت لهما فوائد صحية كبيرة.

فوائد البصل

فوائد البصل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البصل للصحة الآتي:-

يحتوي البصل على مركبات الكبريت والفلافونويدات وخاصة الكيرسيتين، التي تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما أن البصل يعمل على خفض ضغط الدم بفضل خصائصه الموسعة للأوعية الدموية.

البصل غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يجعله وسيلة فعالة لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى الفيروسية والبكتيرية، وتناول البصل بانتظام يساعد الجسم على التصدي لنزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات المختلفة.

يحتوي البصل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم وتخفيف الألم، كما تفيد في علاج التهابات المفاصل والروماتيزم، حيث يعمل الكيرسيتين كمضاد طبيعي للالتهاب.

أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للبصل يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون والمعدة والمريء، وذلك لاحتوائه على مركبات الكبريت العضوية والفلافونويدات التي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتدعم عملية التخلص من السموم.

البصل يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وخاصة مادة الإينولين التي تعمل كبريبيوتيك، أي أنها تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعد على تحسين الهضم، وتقليل الإمساك، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

من فوائد البصل المهمة أنه يساعد في خفض مستوى السكر بالدم بفضل وجود مركبات الكبريت التي تحفز إفراز الأنسولين، مما يجعله غذاء مفيد لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

أظهرت بعض الأبحاث أن البصل يزيد من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك بفضل احتوائه على مركبات تساعد على تقليل فقدان الكالسيوم من العظام.

البصل غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في مكافحة التجاعيد وتجديد خلايا البشرة، كما أن عصير البصل يستخدم تقليدي لعلاج الندبات والبقع الداكنة.

عصير البصل يساعد في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، كما يساهم في علاج القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

تناول البصل أو استنشاق بخاره قد يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهابات الشعب الهوائية، حيث يعمل كمذيب طبيعي للبلغم وموسع للشعب الهوائية.

يعتبر البصل مطهر طبيعي، حيث يقضي على البكتيريا المسببة للأمراض مثل الإشريكية القولونية والعديد من الفطريات، مما يجعله غذاء وقائي فعال.

البصل يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في تنظيم مستوى "الهوموسيستين" في الدم، وهو عامل يرتبط باضطرابات المزاج والاكتئاب، وبالتالي فإن تناوله يساهم في تحسين الصحة النفسية.

يساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يساهم في تقوية الجهاز العصبي.

يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد في علاج احتباس السوائل.

يحتوي على مركبات تحسن الدورة الدموية وتزيد من النشاط والطاقة.

