الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكراث، يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد الكراث، فيتو
فوائد الكراث، فيتو

فوائد الكراث، الكراث أو ما يعرف فى العامية بالكرات هو من الخضراوات الورقية الخضراء التي لها شعبية كبيرة في مصر وعرف منذ القدم.

وفوائد الكراث، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والالتهاب والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكراث هو نبات عشبي ينتمي إلى نفس عائلة البصل والثوم، ويُعتبر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ويتميز الكراث بمذاقه اللطيف والأخف مقارنة بالبصل، ويُستخدم في العديد من الأطباق لإضفاء نكهة مميزة وفوائد صحية عظيمة.

القيمة الغذائية للكراث

وأضافت، أن الكراث غني بالعديد من العناصر الغذائية، ومن أهمها فيتامين A، C، وK، بالإضافة إلى فيتامينات B وخاصة حمض الفوليك، والحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والكالسيوم، والألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، التي تساهم في محاربة الالتهابات.

فوائد الكراث للصحة 
فوائد الكراث للصحة 

فوائد الكراث للصحة 

وتابعت، من فوائد الكراث التى تدفعنا لتناوله:

  • يساعد الكراث في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.ط، كما أن احتواءه على مضادات الأكسدة يساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف.
  • يُعتبر الكراث مصدرًا غنيًا بالألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما يحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.
  • بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعمل الكراث على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.
  • الكراث منخفض في السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، مما يعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول الطعام الزائد.
  • يحتوي الكراث على نسبة جيدة من فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان لتعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشتها.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الكراث، مثل الكبريتات والفلافونويدات، قد تلعب دورًا في الوقاية من أنواع معينة من السرطان عبر تثبيط نمو الخلايا السرطانية.
  • احتواء الكراث على فيتامين A ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين يساعد في حماية العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

كيفية استهلاك الكراث

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الكراث بعدة طرق، مثل إضافته إلى الحساء واليخنات، واستخدامه في السلطات الطازجة، وقليه أو شيّه مع زيت الزيتون للحصول على طبق جانبي شهي، ويمكن أيضا تحضيره مع البيض أو أطباق الفطائر.

 

نصائح عند شراء الكراث

وأضافت منى، أنه عند شراء الكراث يجب اختيار الكراث الطازج ذي اللون الأخضر الزاهي والسيقان البيضاء الصلبة، وتجنب الكراث ذو الأوراق الذابلة أو البقع البنية.

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الكراث فوائد الكراث فوائد الكراث للصحة القيمة الغذائية للكراث صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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