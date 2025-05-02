الهالات السوداء أسفل العينين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعا بين الفتيات، وتنتج غالبا عن التعب، السهر، أو حتى عوامل وراثية.

لكن لحسن الحظ، هناك مكونات طبيعية في مطبخك يمكن أن تساعد على تخفيف هذه الهالات وتحسين مظهر البشرة، ما يزيد من إقبال الفتيات عليها للتخلص من الهالات السوداء.

قناع الخيار والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الخيار والبطاطس البارد للهالات السوداء

المكونات:

نصف حبة خيار

نصف حبة بطاطس نيئة

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

الطريقة:

قشري البطاطس والخيار وقطعيهما إلى قطع صغيرة.

ضعي القطع في الخلاط واطحنيها حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

يمكنك تصفية الخليط للحصول على عصير فقط، أو استخدام العجينة كما هي.

أضيفي ماء الورد إن أردت، وامزجي جيدًا.

ضعي القناع أو العصير على منطقة تحت العينين باستخدام قطعة قطن نظيفة.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

استخدمي القناع 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

احرصي على النوم الجيد وشرب كمية كافية من الماء يوميًا.

التخلص من الهالات السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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