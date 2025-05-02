الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الخيار والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

الهالات السوداء
الهالات السوداء

الهالات السوداء أسفل العينين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعا بين الفتيات، وتنتج غالبا عن التعب، السهر، أو حتى عوامل وراثية.

لكن لحسن الحظ، هناك مكونات طبيعية في مطبخك يمكن أن تساعد على تخفيف هذه الهالات وتحسين مظهر البشرة، ما يزيد من إقبال الفتيات عليها للتخلص من الهالات السوداء.

قناع الخيار والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الخيار والبطاطس البارد للهالات السوداء

المكونات:

نصف حبة خيار

نصف حبة بطاطس نيئة

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

الطريقة:

  • قشري البطاطس والخيار وقطعيهما إلى قطع صغيرة.
  • ضعي القطع في الخلاط واطحنيها حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • يمكنك تصفية الخليط للحصول على عصير فقط، أو استخدام العجينة كما هي.
  • أضيفي ماء الورد إن أردت، وامزجي جيدًا.
  • ضعي القناع أو العصير على منطقة تحت العينين باستخدام قطعة قطن نظيفة.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.
  • استخدمي القناع 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.
  • احرصي على النوم الجيد وشرب كمية كافية من الماء يوميًا.
التخلص من الهالات السوداء 
التخلص من الهالات السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهالات السوداء قناع الخيار والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء التخلص من الهالات السوداء جمال البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الدقيق لبشرة نظيفة ومفعمة بالنضارة والحيوية

قناع طبيعي للتخلص من الجفاف والقشور على البشرة

ماسكات طبيعية، لتفتيح البشرة باختلاف أنواعها

قناع طبيعي يخلصك من بقع البشرة ويعيد جمالها
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: النواب يصدم الورثة بقانون الإيجار القديم، مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد، انتخابات الصحفيين، هذا مصير فتاة اليوجا

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تفادي الهبوط

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع يضرب معظم الأصناف وجنون الليمون ينتقل للثوم والخيار

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 2 مايو 2025

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34

لعشاق ملكة الفواكه الصيفية، أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

أول شخص غير سعودي يفعلها، ماذا قال الشعراوي في خطبته على جبل عرفات؟ (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تراجع البرتقال الملكي 5 جنيهات والخوخ يصل إلى 40 جنيها

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول شخص غير سعودي يفعلها، ماذا قال الشعراوي في خطبته على جبل عرفات؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية