قناع طبيعي يقضي على الهالات السوداء قبل العيد

الهالات السوداء من المشكلات التى تعاني منها الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على مظهر الوجه بشكل سلبى، وللاسف هى ناتجة عن السهر والقلق وقلة التغذية.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التي تقضي على الهالات السوداء للحصول على طلة مشرقة فى العيد.

قناع طبيعي يقضي على الهالات السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضي على الهالات السوداء.

المكونات:-

نصف ثمرة خيار

نصف حبة بطاطس نيئة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

قومي ببشر الخيار والبطاطس جيدًا.

اخلطيهما مع ماء الورد حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة قليلًا.

ضعي الخليط في قطعة شاش صغيرة أو ضعيه مباشرةً تحت العين.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بلطف بالماء البارد.

استخدمي القناع 3 مرات في الأسبوع.

احرصي على النوم الكافي وشرب كميات كافية من الماء.

ابتعدي عن فرك منطقة تحت العين.

هذا القناع طبيعي وآمن، وستلاحظين فرقًا ملحوظًا مع الاستمرار في استخدامه.

الهالات السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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