السبت 05 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الهالات السوداء، أسبابها وعلاجاتها وكيفية الوقاية منها

الهالات السوداء،
الهالات السوداء، فيتو

تُعد الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات الشائعة التي تؤثر على مظهر الوجه، وتتراوح ألوانها بين الأرجواني والأزرق والبني الداكن والأسود، وذلك تبعًا للون البشرة. وعلى الرغم من أنها لا تشكل خطرًا صحيًا في معظم الأحيان، إلا أن الكثيرين يسعون للتخلص منها لأسباب تجميلية.

الأسباب والعوامل المؤدية لظهور الهالات السوداء

قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو اتباع عادات نوم غير صحية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الحساسية: مثل حمى القش وأنواع الحساسية الأخرى.

فرط التصبغ: زيادة إنتاج الجسم لمادة الميلانين.

نقص الدهون حول العينين: انخفاض مستوى الأنسجة الدهنية في منطقة العين.

ترقق الجلد: رقة الجلد تحت العينين، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا.

فقر الدم: الناتج عن نقص الحديد.

التعرض المفرط للشمس: التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس.

فرك العينين: فرك العينين بشكل متكرر.

التدخين: له تأثيرات سلبية على صحة الجلد.

مشاكل الغدة الدرقية: بعض أمراض الغدة الدرقية.

الجفاف: نقص السوائل في الجسم.

التهاب الجلد: التهابات الجلد في منطقة العين.

بعض قطرات العين: مثل قطرات الجلوكوما التي تحتوي على بيماتوبروست ولاتانوبروست.

 

عوامل الخطر لظهور الهالات السوداء

العرق غير الأبيض: الأشخاص ذوو البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالهالات السوداء.

التقدم في السن: فقدان الدهون وترقق الجلد حول العينين.

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للإصابة بالهالات السوداء.

 

العلاجات المنزلية لظهور الهالات السوداء

الحصول على قسط كافٍ من النوم: تحسين جودة النوم ورفع الرأس أثناء النوم.

استخدام شرائح الخيار: وضع شرائح الخيار الباردة على العينين لتهدئة البشرة وتقليل التورم.

أكياس الشاي: وضع أكياس الشاي الباردة على العينين لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

تدليك الوجه: تدليك منطقة العين بلطف لتحسين الدورة الدموية.

كمادات باردة: وضع كمادات باردة على العينين.

منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة: استخدام كريمات تحتوي على فيتامين E وC.

المكياج: استخدام خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء.

 

العلاجات الطبية لظهور الهالات السوداء

الكريمات الموضعية: كريمات التبييض التي تحتوي على الهيدروكينون أو التريتينوين أو حمض الكوجيك أو حمض الأزيليك أو فيتامين سي.

التقشير الكيميائي: استخدام أحماض ألفا هيدروكسي مثل حمض الجليكوليك.

العلاج بالليزر: استخدام أنواع معينة من الليزر لتقليل التصبغ.

الحشوات (الفيلرز): حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو حمض الهيالورونيك.

الجراحة: إجراء رأب الجفن لإزالة الدهون الزائدة والجلد المترهل.

 

الوقاية من ظهور الهالات السوداء

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تقليل التوتر.

ارتداء نظارات شمسية ووضع واقي الشمس.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل استهلاك الكحول.

يجب استشارة الطبيب أو طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في أي علاج طبي للتأكد من ملاءمته للحالة وتجنب أي آثار جانبية محتملة.

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