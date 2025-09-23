الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
نصائح لمرضى الأنيميا وأفضل وقت لتناول الحديد

 أكد الدكتور مصطفى محمدي، أهمية الالتزام ببعض الإرشادات الصحية لمرضى الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من العلاج وتحسين امتصاص عنصر الحديد في الجسم.

أفضل وقت لتناول الحديد

وأوضح أن أفضل وقت لتناول الحديد يكون على معدة فارغة، إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، إذ يساعد ذلك على تعزيز الامتصاص بشكل كبير. 

كما شدد على ضرورة تناول فيتامين "سي" سواء من خلال المصادر الطبيعية مثل الفواكه الحمضية أو عن طريق المكملات الغذائية، نظرًا لدوره الفعال في تحسين امتصاص الحديد.

اكلات مهمة لمرضى الأنيميا 

وأشار إلى أهمية الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، والحبوب الكاملة، كونها تمثل مصادر غذائية رئيسية تدعم علاج الأنيميا.

ودعا المرضى إلى تجنب بعض العادات الغذائية التي قد تعيق امتصاص الحديد، من بينها تناول الكالسيوم ومنتجات الألبان في نفس وقت تناول الحديد، حيث يفضل الفصل بينهما بفترة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات. 

كما نصح بتقليل شرب الشاي والقهوة لاحتوائهما على مركبات تعيق الامتصاص، بالإضافة إلى الحذر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مباشرة قبل أو بعد جرعة الحديد.

وأكد  الدكتور مصطفى محمدي  أن مضادات الحموضة وأدوية المعدة قد تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد نتيجة تقليلها لحامضية المعدة، وهو ما يحد من قدرة الحديد على الذوبان

