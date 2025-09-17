مرض مناعي نادر، إيناس مكي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية (فيديو)

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تعرضها لأزمة صحية صعبة أصابتها بانهيار نفسي، بعدما فوجئت بحدوث تورم في أحد جانبي وجهها بشكل غير متوازن مع الجانب الآخر، مؤكدة أن وجه الفنان هو رأس ماله أمام الكاميرا، وهو ما زاد من قلقها، خاصة وأنها لا تحب المساس بملامحها أو تغييرها.

إيناس مكي



وأضافت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: أنها تعمل في الوسط الفني منذ 30 عامًا، وكثيرًا ما طالبها بعض المخرجين بإجراء عملية تجميل في أنفها، لكنها رفضت الأمر رغم إدراكها لصحة ملاحظتهم، متسائلة: "هناك نجمات عالميات في هوليوود ليست لديهن أنوف مثالية، وأنا لست موديلًا أو ملكة جمال حتى أجبر على ذلك".



ونفت الفنانة ما تردد عبر بعض صفحات السوشيال ميديا حول خضوعها لعمليات تجميل، موضحة أنها أصيبت بمرض مناعي نادر يصيب السيدات أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن هذا المرض جاء نتيجة حالتها النفسية المتدهورة.



واختتمت حديثها قائلة إن بداية المرض ظهرت من خلال احمرار في الوجه، مؤكدة أنها ممنوعة بشكل تام من تلقي أي حقن تجميلية مثل "الفيلر" أو "البوتكس"، باعتبارها مريضة مناعة.

