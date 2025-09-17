الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مرض مناعي نادر، إيناس مكي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية (فيديو)

إيناس مكي.فيتو
إيناس مكي.فيتو

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تعرضها لأزمة صحية صعبة أصابتها بانهيار نفسي، بعدما فوجئت بحدوث تورم في أحد جانبي وجهها بشكل غير متوازن مع الجانب الآخر، مؤكدة أن وجه الفنان هو رأس ماله أمام الكاميرا، وهو ما زاد من قلقها، خاصة وأنها لا تحب المساس بملامحها أو تغييرها.

 

إيناس مكي


وأضافت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل:  أنها تعمل في الوسط الفني منذ 30 عامًا، وكثيرًا ما طالبها بعض المخرجين بإجراء عملية تجميل في أنفها، لكنها رفضت الأمر رغم إدراكها لصحة ملاحظتهم، متسائلة: "هناك نجمات عالميات في هوليوود ليست لديهن أنوف مثالية، وأنا لست موديلًا أو ملكة جمال حتى أجبر على ذلك".


ونفت الفنانة ما تردد عبر بعض صفحات السوشيال ميديا حول خضوعها لعمليات تجميل، موضحة أنها أصيبت بمرض مناعي نادر يصيب السيدات أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن هذا المرض جاء نتيجة حالتها النفسية المتدهورة.


واختتمت حديثها قائلة إن بداية المرض ظهرت من خلال احمرار في الوجه، مؤكدة أنها ممنوعة بشكل تام من تلقي أي حقن تجميلية مثل "الفيلر" أو "البوتكس"، باعتبارها مريضة مناعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية نهال طايل الفنانة ايناس مكي ايناس مكي برنامج تفاصيل نهال طايل

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads