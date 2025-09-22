الصحة تكشف حقيقة وفاة شاب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بسبب الإهمال الطبي

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الشاب محمد عبداللطيف (29 عامًا) من قرية كفر الحصر بمركز الزقازيق، للإهمال الطبي بمستشفى الأحرار التعليمي، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية الطبية الكاملة منذ لحظة وصوله وحتى إعلان وفاته.

تفاصيل استقبال الحالة

أوضحت الوزارة أن المريض وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى يوم 18 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 8:36 مساءً، حيث جرى مناظرته من قِبل أطباء العظام والأوعية الدموية النوبتجيين، وقياس علاماته الحيوية التي أظهرت ضغط دم 100/60 والنبض 95 ومعدل التنفس 20. كما تم سحب عينات الدم، وتعليق المحاليل، ووضع رباط ضاغط للساق لوقف النزيف.

وأوصى طبيب الأوعية الدموية بعمل فحوصات شاملة، شملت أشعة سينية على الجسم، وسونار للبطن والحوض، وفحص دوبلر للأوعية الدموية بالساقين.

نتائج الفحوصات والإجراءات الطبية

في تمام الساعة 8:50 مساءً خضع المريض لسونار على البطن والحوض وتبين عدم وجود نزيف داخلي. ثم نُقل لقسم الأشعة لعمل فحص شامل في الساعة 9:30 مساءً أظهر كسورًا متعددة بالذراع والفخذ والساق اليسرى.

كما أُجري له فحص دوبلر على شرايين الطرف السفلي الأيسر الساعة 10:50 مساءً، وأعيد عرضه على فريق الأوعية الدموية في الساعة 11:05 مساءً، وأثناء وجوده بالطوارئ، تم متابعة العلامات الحيوية التي أظهرت انخفاض الضغط إلى 90/50 وارتفاع النبض إلى 110، حيث تلقى محاليل وعلاجات دوائية داعمة.

متابعة من مختلف التخصصات

أكدت الوزارة أن الحالة عرضت على أطباء جراحة القلب والصدر، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، وأن الفريق الطبي اتبع بروتوكولات الرعاية الطارئة المعتمدة، بما في ذلك محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن جميع الجهود لم تكلل بالنجاح.

